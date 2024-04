Placentia Half Marathon, un’edizione “olimpica” con gli azzurri Meucci, Sugamiele e Bottarelli. Start il 5 maggio da palazzo Farnese – AUDIO

Presentata oggi mercoledì 24 Aprile nel Teatro Municipale di Piacenza, la 22^ Placentia Half Marathon con la presenza di varie autorità civili, militari e dei responsabili organizzativi Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti.

27^ PLACENTIA HALF MARATHON 2024

Storia iniziata 29 anni orsono nel 1996 con la famosa Maratona di Piacenza che alla quale venne affibbiato il nome di maratona della Neve, che inizialmente comprendeva anche una 10 km per poi abbinare all’evento sui 42 km la Mezza Maratona con la sua prima edizione nel 2001. La storia della maratona si è conclusa con l’ultima edizione nel 2013.

La storia è poi proseguita con la sola Placentia Half Marathon fermatasi causa pandemia per due anni nel 2020 e 2021, per domenica 5 Maggio è programmata la 22^ edizione della gara sui 21 km e 97 metri, misurata e omologata a livello internazionale dalla Fidal, ancora aperte le iscrizioni si punta a superare le cifre del 2023 con 1359 classificati, mentre furono 990 nel 2022 ma dopo i due anni di stop per la Pandemia. Ad oggi gli iscritti sono circa 995, chiusura iscrizioni alle ore 24,00 del 1° maggio.

Tre atleti azzurri al via

Per la parte tecnica gli atleti del cast Top Runner è in pratica quasi chiusa con in primis tre azzurri quali Daniele Meucci, Federica Sugamiele e Sara Bottarelli, con loro i keniani Ishmael Chelanga Kalale, Dennis Kiprop Kororia e Timothy Kibet Kangogo, poi ancora Mohsin Foguani (Mar), Adimasu Angino Asado (Eth), i nostri Elia Generali, Antonino Liuzzo e Giuseppe Bonavita. In campo femminile con le nostre Sugamiele e Bottarelli la keniana Rholex Jelimo Kogo (quest’ultimo il cognome e non i primi due come elencato nella classifica della maratona di Padova dove la ragazza è giunta quarta errore che ripete anche Wordl Athletic e anche per altri atleti). Qualche novità che potrebbe arrivare nel fine settimana corrente o all’inizio della prossima. Nel prossimo comunicato l’elenco aggiornato dei Top Runner con relativi primati personali e stagionali ed eventuali esordi sulla distanza dei 21 km km.

Un record da battere

L’obiettivo non facile è quello di poter migliorare i due prestigiosi record della corsa sia al maschile che al femminile, entrambi ottenuti nel 2015 con l’1.00’41” del keniano Thomas James Lokomwa purtroppo deceduto per un incidente stradale il 21 settembre del 2016 e l’1.09’27” della sua connazionale Viola Jelagat, tra l’altro Lokomwa nel 2016 vinse in 1.00’56” unico atleta in questa gara ad essere sceso sotto il limite dell’ora e un minuto.

Per quanto concerne invece la parte prettamente agonistica la Placentia Half Marathon, gara sui 21 km e 97 metri, vede confermata come nelle ultime edizioni la partenza alle 9,30 nel piazzale antistante Palazzo Farnese e arrivo in Piazza Cavalli, mentre il Centro organizzativo sarà tutto concentrato nella zona circostante e dentro il Parco Daturi.