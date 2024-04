Placentia Half Marathon e Progetto Vita insieme contro l’arresto cardiaco, torna la staffetta “salvati-salvatori” – AUDIO

Presentati nel Salone delle Armi della Prefettura i due eventi sportivi dedicati a Progetto Vita. Eventi che verranno organizzati in collaborazione con l’ASD Placentia in occasione della 27^ Placentia Half Marathon.

Alla presentazione oltre al Prefetto, Paolo Ponta, e alla presidente di Progetto Vita, Daniela Aschieri, erano presenti i vertici e i rappresentanti delle Forze Armate e civili. Insieme a loro ovviamente gli organizzatori della 27^ Placentia Half Marathon. Hanno anche partecipato gli sponsor delle iniziative, oltre a due nostri concittadini salvati grazie all’uso del defibrillatore. Tra gli ospiti anche la classe prima della scuola primaria Don Minzoni e una rappresentanza di piccoli studenti della scuola primaria De Gasperi.

“Quello tra Placentia Half Marathon e Progetto Vita è un binomio importante perché lo sport fa bene, però è anche causa a volte di arresto cardiaco. Quindi è un binomio, sport e cardioprotezione, a cui noi teniamo tanto. E di ieri la morte di un giocatore di calcio a Firenze perché il defibrillatore non era a bordo campo. Quindi manteniamo alta l’attenzione tra l’attività sportiva e la cardioprotezione. Correranno insieme, domenica 21, i salvati da un arresto cardiaco che hanno ripreso la loro grande forza di vivere e che correranno come testimonial del fatto che da un arresto cardiaco si può rilasciare“. E’ il commento di Daniela Aschieri, presidente di Progetto Vita.

100% Progetto Vita per lo sport

Dopo il successo dello scorso anno, tutto è pronto per la 2^ edizione della camminata “100% Progetto Vita per lo sport” in programma sabato 4 maggio e della “Staffetta Salvati-Salvatori” che si correrà domenica 5 maggio.

Intervenire con un defibrillatore nei primi minuti da un arresto cardiaco, non solo salva una vita, ma consente spesso al “salvato” di riprendere la propria attività lavorativa e per molti anche di praticare una adeguata attività sportiva a beneficio della propria qualità di vita, i 21 salvati della staffetta ne sono la testimonianza.

Non tutti sanno che l’utilizzo entro pochissimi minuti di un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), salva la vita alle persone colpite da arresto cardiaco. In Italia 25000 persone potrebbero essere salvate se ci fosse un DAE a disposizione entro 3-4 minuti.

Ogni minuto che passa dal momento dell’arresto cardiaco scendono del 10% le probabilità di sopravvivere: dopo 5 minuti le probabilità saranno del 50% e dopo 10 minuti 0%. La sopravvivenza da arresto cardiaco è ancora oggi inferiore al 10%, laddove non esistono sistemi di defibrillazione precoce.

“Un esempio di comunità unita”

“E’ la dimostrazione di una comunità unita e coesa intorno ad un obiettivo comune che è quello di salvare più vite umane possibili e di far sì che tutti si rendano protagonisti di questa realtà. Quindi dal semplice cittadino alle forze di polizia, alle forze armate, ma a tutti gli imprenditori, a tutti i volontari, Piacenza e la provincia di Piacenza fanno comunità intorno a questo magnifico progetto, quindi bisogna dire grazie alla dottoressa Aschieri che ha avuto questa fenomenale intuizione di sviluppare un progetto che consente a tutti di salvare delle vite umane intervenendo in tempo utile con questi defibrillatori automatici. E’ una realtà che pone Piacenza ai vertici non solo nazionali ma anche internazionali e mondiali e quindi non possiamo che essere soddisfatti tutti quanti come comunità di questa grande realtà“, ha detto il prefetto Paolo Ponta.

Progetto Vita e la defibrillazione precoce

Progetto Vita a Piacenza è stato il primo progetto europeo di “Defibrillazione precoce” sul territorio per prevenire la morte improvvisa causata da arresto cardiaco, promuovendo la cultura della defibrillazione precoce mediante l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e l’integrazione di questo sistema con il 118.

Il progetto coinvolge da sempre enti pubblici, aziende private, forze dell’ordine e associazioni di volontariato che ne supportano le attività sia finanziariamente che fattivamente.

Progetto Vita è un modello in Italia e in Europa. Con 1180 defibrillatori, 160 persone salvate e 100.000 volontari formati detiene il primato di città più cardioprotetta d’Europa e il modello Piacenza è valso da stimolo all’approvazione di una legge nazionale, la 116/2021 che rende possibile l’utilizzo del defibrillatore a tutti i cittadini senza alcuna responsabilità e senza l’obbligo di un corso specifico.

Maria, salvata col defibrillatore e tornata a vivere

Chi può testimoniare l’importanza del defibrillatore è Maria Rossi, sopravvissuta a un arresto cardiaco avvenuto nel 2011 e che il 5 maggio parteciperà alla staffetta “Salvati-Salvatori”

“Io nel gennaio 2011, mentre svolgevo l’attività di coordinatore, perché lavoravo presso l’Ausl di Piacenza, ho avuto un arresto cardiaco. Essendo in servizio sono stata defibrillata dagli infermieri di turno e grazie a questo io sono qui, posso parlare, ho fatto la vita di sempre, ho continuato a svolgere la mia attività lavorativa fino al raggiungimento della pensione. Ho sempre seguito la mia famiglia, ho visto crescere i miei figli e tutto questo lo posso raccontare“.

“Io posso ringraziare enormemente chi mi ha assistito, soprattutto la presenza del defibrillatore, la dottoressa Aschieri che era presente in pronto soccorso e in più avevo anche mia sorella che era un’infermiera della Cardiologia che lavorava negli ambulatori e da loro sono stata assistita. Io ancora oggi posso ringraziare perché mi sento bene, ho sempre fatto i controlli del caso e lo posso raccontare: questa è la cosa più bella perché posso dire come sono stata salvata io, e tanta altra gente può avere il mio destino“.

Facile DAE

Tra i progetti dedicati allo sport, alla scuola, alle Forze dell’Ordine e alla comunità, da segnalare FACILE DAE nato in collaborazione con Anpas e IRComunità che coinvolge le piazze italiane e migliaia di volontari impegnati a mostrare l’uso del defibrillatore in 3 mosse.

Daniela Aschieri, presidente di Progetto Vita, ha voluto ringraziare tutte le realtà che contribuiscono a salvare tante vite umane e che contribuiscono a diffondere la cultura della defibrillazione.

Grazie agli organizzatori della Placentia Half Marathon , Sandro Confalonieri e Pietro Perotti, Progetto Vita potrà riproporre la 2^ edizione di due iniziative molto speciali:

la camminata “100% Progetto Vita per lo sport” in programma sabato 4 maggio e che grazie ad alcune aziende piacentine sarà finalizzata alla gestione e alla manutenzione delle rete dei defibrillatori della Provincia ,al ripristino e ampliamento dei cartelli DAE sui percorsi podistici.

la "Staffetta Salvati-Salvatori" che vedrà coinvolti 21 "salvati" grazie all'utilizzo di un DAE accompagnati da 21 "salvatori", volontari delle Forze Armate e Polizia Locale che hanno contribuito a salvare le loro vite, in programma domenica 5 maggio.

“E’ il secondo anno che organizziamo questa staffetta con 21 salvati, ricordo che è la prima presenza a livello internazionale di 21 salvati in una competizione sportiva. Questo è per documentare che il defibrillatore, il fatto di riuscire ad intervenire, a defibrillare un paio di minuti prima rispetto all’intervento dei sanitari, permette a questi salvati di tornare a casa, svolgere le proprie attività, ritornare al lavoro e per molti anche tornare a fare quel minimo di attività sportiva. Questo è il nostro obiettivo, salvare la vita e dare una qualità di vita alle persone salvate“, spiega Ernesto Grillo, consigliere di Progetto Vita.

IL PROGRAMMA

2^ edizione: 100 x 100 progetto vita per lo sport

Sabato 4 maggio 2024 Piazza Cavalli

Evento collaterale della 27^ PHM partenza ore 17.00

L’ASD Placentia, in collaborazione con L’Associazione “Progetto Vita”, organizza una corsa e camminata, aperta a tutti su un percorso di 2 o 4 km in centro storico a Piacenza.

Ogni partecipante avrà un pettorale sponsorizzato da una Azienda o da una associazione. I pettorali a disposizione saranno 10 per ogni azienda. Ogni partecipante sarà nominato “Testimonial” ufficiale di Progetto Vita”.

La partenza, verrà data dallo speaker ufficiale della PHM. Il percorso di 4 km sarà anticipato da un mezzo della Polizia Municipale che avrà la funzione di safety car.

Il gruppo dei corridori dei 4 km manterrà una andatura di circa 6.30-7.00 minuti al km. Mentre Il gruppo dei camminatori, percorrerà un percorso di circa 2 km. (12-15 minuti al km)

Percorso 4 km: Piazza Cavalli, via S.Antonino, Piazza S.Antonino, via Giordani, via Alberici, pubblico Passeggio, sotto mura di via 4 novembre, Pubblico Passeggio, Corso Vittorio Emanuele arrivo in Piazza Cavalli.

Percorso 2 km: Piazza Cavalli, via S.Antonino, Piazza S.Antonino, via Giordani, Stradone Farnese, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Cavalli.

Il sostegno delle aziende del territorio

All’arrivo verranno consegnate targhe di partecipazione a tutte le aziende e associazioni.

La camminata “100% Progetto Vita per lo sport” in programma sabato 4 maggio è sostenuta da alcune aziende piacentine. Sarà finalizzata alla gestione e alla manutenzione delle rete dei defibrillatori della Provincia , al ripristino e ampliamento dei cartelli DAE sui percorsi podistici.

Bulla Sport, Malta, Coldiretti-Mercato di Campagna Amica, Valcolatte, Metronotte, Gas Sales, Decalacque, Nord Meccanica, Rossetti Market, Civardi. Piacenza Calcio, Colla Spa, Ponginibbi Group, Rolleri spa, Nuova General Instruments srl, Unifer, Mediolanum, LTP. Allied Group, Steriltom srl, Gampack Group, Paver, Astra Veicoli Industriali spa, Sante Ludovico e La Pizza + 1.

Lo scorso anno grazie al contributo delle aziende sono stati realizzati i cartelli segnaletici per la localizzazione dei defibrillatori a Piacenza.

2° Staffetta Salvati-Salvatori

Domenica 5 maggio ore 9.30 Palazzo Farnese

In occasione della 27° Placentia Half Marathon, corsa Internazionale di atletica leggera, verrà organizzata una staffetta che vedrà coinvolti 21 “salvati” dall’intervento sanitario con l’utilizzo del DAE, accompagnati da 21 salvatori, volontari delle Forze Armate e Polizia Locale che hanno contribuito a salvare le loro vite.

Alle ore 9.30, unitamente alla partenza di tutti gli atleti iscritti alla PHM, partirà la prima coppia di frazionisti. Ad ogni chilometro, si effettuerà un cambio con altri due frazionisti. All’ultimo tratto, inizio Corso Vittorio Emanuele nei pressi del dolmen, si uniranno tutti i 42 partecipanti, che giungeranno insieme al traguardo di Piazza Cavalli. L’evento sarà accompagnato e monitorato dallo staff medico di Progetto vita.

Sabato 20 aprile, presso la Società Nino Bixio, si consegneranno i pettorali e le magliette a tutti i partecipanti.