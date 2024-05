Placentia Half Marathon, ecco i tuoi top runner!

Grandissima attesa per la 27esima edizione della Placentia Half Marathon, l’evento sportivo più importante dell’anno dopo la tappa del Tour che scatterà dalla nostra città il prossimo 1° luglio. Nulla infatti coinvolge a pieno istituzioni, associazioni e sportivi come questa manifestazione. La partenza è fissata per domani, domenica 5 maggio, alle ore 9:30 in Piazza Cittadella.

27^ PLACENTIA HALF MARATHON 2024

Un’edizione “olimpica” con gli azzurri Meucci, Sugamiele e Bottarelli.

Un percorso a forma di cuore per la Placentia Half Marathon, simbolo di una vera comunità.

La Placentia Half Marathon torna e raddoppia: quest’anno si aggiunge la staffetta.

Con Progetto Vita torna la staffetta Salvati-Salvatori – La consegna dei pettorali – Le modifiche alla viabilità

Oggi sono stati presentati i top runner che si cimenteranno nei 21km e 97 metri del percorso cittadino. I favori del pronostico sono tutti per il Keniano Ishmael Chelanga Kalele, che ha il primato personale di 1’.01.07, fatto registrare nel settembre del 2023 ad Udine. A Piacenza il suo miglior tempo fu di 1.02.44 del 2018, quando però non centrò nemmeno il podio. Lo scorso anno l’esponente dell’Atletica Brugnera si è classificato al terzo posto.

Sempre dal Kenia arrivano altri due possibili protagonisti: Dennis Kiprop Kororia, più avvezzo ai 1500 ma con tanta voglia di cimentarsi nella mezza maratona e Timoty KIBET Kangogo: l’atleta classe ‘97 ha un personale di 1.02.43, conseguito lo scorso ottobre a Tokyo. Ci sarà poi il marocchino Mohsin Foguani che ha corso in 1.11.52 ad Orzinuovi nel 2022, quest’anno però non è andato oltre all1.13.28. A mettere il bastone tra le ruote ai kenioti ci proverà anche l’etiope Adimasu Angino Asado: primato di 1.12.39 fatto registrare proprio qui a Piacenza nel 2022; lo scorso anno ha corso in 1.12.51.

Tra gli italiani spicca Daniele Meucci, classe ’85, del Centro sportivo dell’Esercito, un atleta immenso a livello di maratona: basti pensare che lo scorso 19 febbraio ha corso a Siviglia in 2.07.49, ossia il sesto tempo italiano di tutti i tempi. Nel 2014 ha vinto anche gli Europei di Zurigo nella maratona ed ora è in fase di preparazione olimpica per Parigi 2024. Nella mezza ha tempi di tutto rispetto: 1.01.06 il personale, fatto registrare nel lontano 2013, ma va ancora fortissimo: nel 2023 il pisano ha fermato più volte il cronometro sotto l’1.05!

Tra i top runner italiani spiccano anche Elia Generali (dell’Atletica Castenaso) personale di 1.09.05, fatto registrare a Cittadella nel 2021, Antonino Liuzzo della Running Emotion personale di 1.05.28 ottenuto nel lontano 2005 a Busto Arsizio, Davide Sughi dell’Atletica Blizzard con il primato personale di 1.11.36 dello scorso anno, Giuseppe Bonavita dell’A.s. Culturale Pod. Santo Stefano, Andrea Verardi e Roberto Bonito dell’Atletica Castenaso, Mario Ruggirello dei Top Runners Castelli Romani

In campo femminile ci sarà la keniana Rohlex Kogo, ai piedi del podio nella maratona di Padova del 21 aprile, e le italiane Federica Sugamiele e Sara Bottarelli. La prima delle azzurre è in forza ai Caivano Runners e vanta un personale di 1.12.06 fatto registrare a Verona nel 2023, la connazionale ha 6 presenze in azzurro e ha un personale di 1.12.26, fatto registrare a Palmanova lo scorso anno.

Il percorso è parecchio gradito agli atleti, poiché non presenta particolari dislivelli, e consente di raggiungere risultati importanti a livello cronometrico. Si tratta per altro di un tracciato riconosciuto dalla Federazione Italiana Atletica Leggera, e quindi ufficiale a tutti gli effetti per i runner professionisti che proveranno ad insidiare il proprio personale e chissà, magari anche i record della PHM.

In campo maschile resiste il tempo del compianto Thomas Lokomwa, che è deceduto nel 2016 dopo un tragico incidente d’auto in Kenya. Rimane però il re indiscusso della Placentia Half Marathon con tre vittorie consecutive tra 2014 e 2016. Nel 2015 volò tra le nostre mura, facendo registrare un incredibile 1’.00.41’’.

La detentrice del record femminile è un’altra veterana di questa manifestazione: Viola Jelegat, atleta Keniana, che vinse per 3 volte e nel 2015 fermò il cronometro a 1’.09.27’’.

LA LISTA DEI TOP RUNNER E I PETTORALI

Uomini:

1 MEUCCI DANIELE (ITA) 07/10/85 C.S. ESERCITO 2 KORORIA DENNIS KIPROP (KEN) 12/08/2002 KENIA 3 KANGOGO TIMOTHY KIBET (KEN) 23/04/2003 KENIA 4 KALALE ISHMAEL CHELANGA (KEN) 25/05/95 KENIA 5 FOGUANI MOHSIN (MAR) 15/05/98 ADVANCE GARDA TEAM 2019 6 GENERALI ELIA (ITA) 16/05/85 ATL.CASTENASO CELTIC DRUID 7 LIUZZO ANTONINO (ITA) 24/06/79 RUNNING EMOTION A.S.D. 9 BENHAMDANE RACHID (MAR) 26/01/87 A.S.D. DINAMO SPORT 10 ASADO ADIMASU ANGINO (ETH) 15/10/2000 S.E.F. VirtusEmilsider Bo 11 SUGHI DAVIDE (ITA) 26/10/2000 ATLETICA BLIZZARD 12 BONAVITA GIUSEPPE (ITA) 15/12/97 A.S.CULTURALE POD.S.STEFANO 13 VERARDI ANDREA (ITA) 12/11/84 ATL.CASTENASO CELTIC DRUID 14 RUGGIRELLO MARIO (ITA) 19/01/87 ATL.CASTENASO CELTIC DRUID 15 GERVASI FABIO (ITA) 17/09/88 CIRCOLO MINERVA A.S.D. 16 RUGGIERO ARMANDO (ITA) 03/07/95 ASD BITONTO RUNNERS 17 BARBIERI LORENZO (ITA) 07/02/91 ATL.V.C.A. MILANO 18 NIYOMUKIZA JEAN MARIE V.(BDI) 02/01/98 Libertas Unicusano Li

Donne:

21 SUGAMIELE FEDERICA (ITA) 27/04/96 CAIVANO RUNNERS 22 KOGO RHOLEX JELIMO (KEN) 15/09/88 KENIA 23 GRISONI EVA (ITA) 05/05/77 ATL.PARATICO 25 CASETTA ROMINA (ITA) 23/01/82 G.S.R. FERRERO A.S.D.