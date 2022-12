Placentia Half Marathon: sabato 10 dicembre l’evento presso Decathlon

Sabato 10 dicembre, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso Decathlon, via dell”Artigianato 90 a Piacenza, primo appuntamento in presenza con gli organizzatori della Placentia Half marathon. Come lo scorso anno, sarà possibile iscriversi e tesserarsi alla Federazione di Atletica Leggera ad un prezzo eccezionale: 40 euro per tessera Fidal 2023 ed iscrizione 26^ PHM.

La promozione è valida solo per le persone che nel 2022 non sono state iscritte con nessuna società Fidal. Sarà inoltre possibile regalare la partecipazione alla 26^ PHM del prossimo 7 maggio 2023, come dono di Natale. Verrà infatti rilasciato un coupon che dovrà poi essere “formalizzato” attraverso contatti diretti tra la persona che ha ricevuto il dono e il comitato organizzatore tramite e-mail.

Lo scorso anno, negli appuntamenti a Decathlon, sono stati una settantina gli atleti che hanno effettuato iscrizione e tesseramento. Per loro, e per gli altri iscritti alla ASD Placentia, vale la promozione Fidal + 26^PHM a 40 €.

Naturalmente è sempre possibile effettuare ogni operazione online seguendo le indicazioni riportate sul sito www.placentiahalfmarathon.org. Il tesseramento Fidal vale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 e permette di partecipare a tutte le gare di corsa su strada in qualsiasi città.

Correre una mezzamaratona, per chi non l’ha mai fatto, può essere una prova impegnativa. Ma se ci si prepara per tempo, è sicuramente un obiettivo raggiungibile.

