Pneumologia, al campus Crédit Agricole Cariparma lezione magistrale di Stefano Nava

Domani martedì 9 maggio alle 15 al campus Crédit Agricole Cariparma in via San Bartolomeo, 40 a Piacenza si svolgerà la lezione magistrale del dottor Stefano Nava, professore ordinario in Malattie dell’apparato respiratorio dell’Università Alma Mater Studiorum Bologna e direttore di Pneumologia e terapia intensiva respiratoria all’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico dell’Ospedale di Sant’Orsola di Bologna.

Il pomeriggio di approfondimento sarà moderato da Cosimo Franco, direttore di Pneumologia dell’ospedale di Piacenza.

La lezione magistrale affronterà tematiche tecnico-professionali di conoscenze e competenze specifici di ciascuna professione, specializzazione e attività ultraspecialistica, comprese le malattie rare e la medicina di genere.

Il corso garantisce crediti ECM per medici e infermieri (50 posti). Chi fosse interessato a partecipare può prendere contatto con la segreteria organizzativa affidata al servizio Formazione dell’Ausl di Piacenza al contatto telefonico 0523.302348 o inviando una email a p.marcucci@ausl.pc.it L’iscrizione per il personale Ausl possibile tramite il portale interno nella sezione Formazione – corsi prenotabili.

“Si tratta di un appuntamento importante con uno dei più autorevoli esperti mondiali sull’argomento che siamo onorati di ospitare – sottolinea Cosimo Franco – Il professor Nava fornirà ai presenti lo stato dell’arte sull’argomento in termini di strumenti con un focus particolare sui migliori da utilizzare a seconda della tipologia di paziente, di setting in medicina, pnemologia e rianimazione e di competenze. Sarà l’occasione per i nostri professionisti che si occupano di trattamenti su pazienti con problemi respiratori anche cronici di conoscere cosa c’è di nuovo nel panorama nazionale e aggiornarsi su strumenti e tecniche”.