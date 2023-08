Polentata 2023 a Ferriere il 15 di agosto con As.So.Fa. Odv.

A Ferriere è un appuntamento fisso che si rinnova da anni, solo la pandemia lo ha sospeso: a Ferragosto si festeggia insieme all’Associazione As.So.Fa. Odv con la tradizionale polentata.

Come molte occasioni della vita anche questa ricorrenza nasce da un’amicizia, quella tra Giancarlo Bianchini, storico presidente di As.So.Fa., scomparso il 3 dicembre 2022, e Bruno Ferrari titolare del salumificio F.lli. Ferrari di Ferriere, piccolo supermercato locale a marchio Sigma.

Polentata 2023 a Ferriere

Francesco Bianchini, vicepresidente di As.So.Fa. Odv

“La polentata ha sempre avuto come obbiettivo la promozione della cultura del dono gratuito, raccogliendo fondi per sostenere chi si dedicava agli altri – spiega Francesco Bianchini, vicepresidente di As.So.Fa. Odv – è nata come una cena benefica per sponsorizzare la Parrocchia di Ferriere ed il Gruppo Attività Turistiche GAT, di cui mio padre Giancarlo è stato promotore. Bruno Ferrari ha sposato in pieno l’iniziativa ma bisogna sottolineare che tutta la Comunità di Ferriere ha risposto presente: tutti i commercianti sostengono questo evento, in particolare mettendo a disposizione della lotteria ricchi premi legati alla propria attività. Insomma, una meravigliosa e fantasiosa manifestazione di solidarietà.”

La giornata inizia alle 11,00 nella chiesa parrocchiale con la celebrazione della Santa Messa dedicata all’Assunzione di Maria Vergine, animata dai ragazzi e volontari di As.So.Fa. Odv. Nel pomeriggio si prosegue con l’animazione per i bambini dalle 17 e alle 19 si darà inizio alla cena benefica in cui si potrà gustare la polenta condita con sugo di funghi, gorgonzola, cotechini dei F.lli Ferrari e altre golosità come salumi, chisolini, patatine, torte fatte in casa.

Dalle 21,00 Serata danzante accompagnata dalla musica dell’Orchestra Franco e Cesare.

I volontari

I volontari As.So.Fa. saranno presenti per accogliere gli ospiti, servire ai tavoli e offrire alcuni prodotti dell’associazione, come i biscotti cucinati e insacchettati da volontari e persone con diverse abilità, gli oggetti realizzati nel laboratorio di falegnameria del Centro Socio Occupazionale “Valnure”.

Il ricavato

Tutto il ricavato è finalizzato a sostenere le attività dell’associazione come il Gruppo Appartamento Sperimentale, il Centro Socio Occupazionale, la Scuola dell’Autonomia, i percorsi individuali specifici per minori, adolescenti e adulti all’interno di gruppi integrati, i vari progetti dedicati all’integrazione interdisciplinare ed interculturale, all’inclusione scolastica, sociale e lavorativa, gli sport integrati come calcetto, rugby, capoeira, pattinaggio, nuoto e la promozione del volontariato giovanile e della cultura della gratuità del dono.

Il sito dell’associazione.