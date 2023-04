Non si fermano all’alt della polizia, inseguimento nella notte in via Farnesiana. Attimi concitati tra strada Farnesiana e via Manzoni, questa notte. Una volante della polizia, notando una vettura marca Audi in via Farnesiana, ha deciso di intimare l’alt con l’obiettivo di effettuare un normale controllo stradale.

Peccato che il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato. La pattuglia, a quel punto, si è gettata all’inseguimento. I fuggitivi hanno arrestato la propria corsa in via Manzoni. Sono usciti dall’abitacolo e sono fuggiti a piedi in direzioni differenti. L’auto è stata presa in consegna dalla polizia che ora ha avviato le indagini del caso.