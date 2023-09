Polizia locale: il comune cerca “specialisti di vigilanza”, al via il bando per sei nuovi agenti

Il Comune di Piacenza ha indetto il concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.6 unità di personale nel profilo di specialista di vigilanza- area funzionari e dell’elevata qualificazione.

Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso il “Portale unico del reclutamento” disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it

Il bando è consultabile al seguente link

https://trasparenza.comune.piacenza.it/L190/sezione/show/1343246?sort=&idSezione=27092&

e scadrà in data 5 ottobre 2023.

Le prove d’esame, che verteranno sulle materie indicate di seguito, sono costituite da:

• una prima prova scritta per la verifica del possesso dei requisiti psico-attitudinali di cui all’art. 3 del bando;

• una seconda prova scritta a contenuto teorico e/o teorico-pratico sulle materie indicate nel paragrafo “Materie d’esame” del presente articolo;

• una prova orale;

La prima prova scritta ( a carattere psico-attitudinale) si terrà il giorno

17 ottobre 2023 alle ore 10.00

La seconda prova scritta si terrà subito dopo l’espletamento dalla prima prova scritta.

Le prove orali si terranno dal 23 al 27 ottobre 2023, in relazione al numero dei candidati ammessi all’orale.

Il Sindacato di Categoria della Polizia Locale SULPL con il suo Laboratorio di Formazione ha organizzato un corso eccellente in partenza il prossimo 25 settembre per consentire ai concorsisti di prepararsi in tempo utile per le prove concorsuali.

Il corso prevede oltre 45 ore di alta formazione; si svolge in modalità online su piattaforma zoom con 18 lezioni in diretta che si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 20.30 alle 23.00 e il sabato dalle 17.00 alle 19.30. Terminerà il 14 ottobre 2023 perfettamente in linea con il calendario delle prove concorsuali.

I docenti sono esperti professionisti del settore.

Verrà rilasciato anche attestato di partecipazione.

Considerevole il materiale didattico messo a disposizione dei corsisiti. Sarà possibile iscriversi fino ad esaurimento posti.

Per ulteriori info e costi scrivere a laboratorio.formazione@sulpl.it o inviare messaggio whatsapp al 327 319 3082, ref. Dott.ssa Miriam Palumbo.