Polo di Mantenimento Pesante Nord, il nuovo direttore è Roberto Cernuzzi

Si è svolta questa mattina, presso la sede del Polo di Mantenimento Pesante Nord (PMPN) di Piacenza, alla presenza del Comandante dei Trasporti e Materiali dell’Esercito, Tenente Generale Sergio Santamaria, la cerimonia di avvicendamento alla direzione dell’Ente tra il Brigadier Generale Giovanni DI BLASI (cedente) ed il Brigadier Generale Roberto CERNUZZI (subentrante), proveniente dal Comando dei Supporti Logistici del Comando Logistico dell’Esercito.

Presenti, oltre al Gonfalone della Città di Piacenza decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare e a quello della Provincia, ai Medaglieri e ai Labari delle Associazioni Cambattentistiche e d’Arma del territorio, ha partecipato anche il Medagliere Nazionale dell’Associazione Nazionale Autieri d’Italia con il Presidente Nazionale, Tenente Generale Gerardo RESTAINO. che hanno dato ulteriore risalto all’evento.

Nel lasciare la Direzione del PMPN, Ente alle dipendenze del Comando Logistico dell’Esercito per il tramite del Comando Trasporti e Materiali, il Generale Di BLASI nel discorso di commiato ha ringraziato tutto il personale militare e civile dipendente per gli obiettivi raggiunti, evidenziando quanto realizzato dalle esperte maestranze civili del Polo, pur drasticamente ridotte numericamente durante il periodo trascorso. Inoltre, ha sottolineato che le nuove assunzioni di personale civile, seppur con numeri al momento non confortanti, denotano però un’inversione di rotta che permette all’Ente di traguardare con ottimismo il prossimo futuro.

Oltremodo, ha espresso alla città e a tutta la comunità del territorio piacentino la profonda ammirazione per le collaudate forme di collaborazione proficua che contraddistinguono tutte le Istituzioni presenti sul territorio, coese nel “pensare e individuare” azioni concrete per la risoluzione sinergica di ogni criticità prospettatasi.

Il Generale Di Blasi lascia Piacenza per tornare a Roma presso lo Stato Maggiore dell’Esercito dove assumerà l’incarico di Capo del IV° Reparto Logistico.

Il Brig. Gen. Roberto CERNUZZI nell’assumere l’incarico di Direttore del Polo di Mantenimento Pesante Nord si è detto che realizza un sogno, infatti suo zio, negli anni 80′, è stato Direttore dello Stabilimento Veicoli da Combattimento (STAVECO), ente che è confluito nel PMPN.

Al Brig. Gen. Cernuzzi vanno gli auguri Buon Lavoro da parte del Brigadier Generale DI BLASI.