Lenzino, apre finalmente il ponte provvisorio. Sindaci assenti all’inaugurazione

Lenzino, apre finalmente il ponte provvisorio. Dopo nove mesi dal crollo le due sponde del Trebbia tornano a congiungersi, il ponte provvisorio è ufficialmente aperto.

Terminate le operazioni di montaggio, venerdì 25 giugno Anas aveva completato il varo della struttura in acciaio modulare con una luce di 54 metri. Anas ha poi eseguito le lavorazioni di finitura del corpo stradale per il raggiungimento della quota finale in prossimità delle spalle di entrambi i rilevati di approccio al ponte.

All’inaugurazione erano assenti i sindaci del territorio. Va ricordato che in questi mesi i primi cittadini hanno lamentato di non essere stati coinvolti nella progettazione.