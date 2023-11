Ponte San Pietro – Piacenza LIVE dalle 14:30

Piacenza Calcio pronto a tornare in campo dopo il pareggio casalingo contro il Crema. I biancorossi non trovano i 3 punti dalla gara con l’Arconatese e lo scontro con il Ponte San Pietro, attualmente al penultimo posto in classifica, può essere l’occasione di ritrovare la vittoria in campionato e regalare a mister Rossini il primo successo sulla panchina biancorossa.

Il Piacenza, però, non potrà contare sul supporto dei suoi fedelissimi tifosi, a cui è stato vietato l’ingresso in seguito ai brutti episodi della trasferta di Legnano.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Moro; Iob , Baudouin, Del Dotto, Tortelli; Artioli, Gerbaudo, Andreoli, Ndoye; D’Agostino, Hrom. All Rossini

Il prepartita