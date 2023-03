Pordenone – Piacenza, LIVE dalle 18:00

Dopo la bella vittoria del “Garilli” con il Mantova i biancorossi di Abbate sono chiamati a fare l’impresa in quel di Pordenone per continuare ad alimentare il sogno salvezza. Il Piacenza non avrà a disposizione Nava, Persia con Onisa ancora non in condizione. Rinaldi torna tra i pali dopo la squalifica e anche Plescia è in distinta, avendo superato l’influenza.

La probabile formazione

Rinaldi, Zanandrea, Accardi, Masetti, Parisi, Munari, Suljic, Gonzi, Rizza, Morra, Cesarini. All Abbate

Il pre partita