Possibile illecito durante Pergolettese-Triestina: presentato un esposto alla procura FIGC

La Pergolettese ha presentato un esposto alla Procura della FIGC dopo l’ultima giornata di campionato, in cui ha perso dalla Triestina. Con questo risultato i friulani hanno agganciato i playout all’ultimo respiro, condannando il Piacenza alla retrocessione. Da quanto raccolto nelle ultime ore sembra che proprio il dg Fogliazza abbia presentato alla procura della Figc un esposto. Queste le parole ai microfoni dei colleghi di Sport Piacenza: “Abbiamo presentato un esposto nella giornata di venerdì, siamo una società sana noi, se abbiamo dei dubbi lo diciamo”»”.

Il comunicato del Piacenza calcio

La Società Piacenza Calcio 1919 S.r.l, in virtù delle notizie che le testate giornalistiche locali e nazionali stanno riportando circa una possibile indagine in corso da parte della Procura Federale con riferimento alla gara Pergolettese – Triestina del 22.04.2023, riferisce di aver già dato mandato al proprio legale affinché valuti ogni strada percorribile per la tutela della Società e dei suoi tifosi.

Qualora i fatti paventati dovessero essere acclarati si tratterebbe di episodi gravissimi avanti ai quali la società Piacenza Calcio non può restare inerme ed avverso i quali attiverà ogni azione possibile.