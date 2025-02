Prato – Piacenza 1-0, i biancorossi perdono ancora e ripiombano in zona playout

L’obiettivo dei biancorossi era far dimenticare in fretta il brutto passo falso della scorsa settimana con il Progresso, ma a Prato arriva la seconda sconfitta consecutiva con gli emiliani che ripiombano in zona playout.

Rossini, che ha dovuto rinunciare a Santarpia (guaio fisico), Silva (infortunio), Somma (squalifica) oltre che ai soliti Sartore e Bitihene, non rinuncia al classico 3-5-2. Zucchini si piazza nel cuore della difesa tra Del Dotto e Mannucci. A centrocampo Iob, Palma e Corradi si inseriscono tra i quinti: Napoletano e Ruiz. Davanti la collaudata coppia, formata da D’Agostino e Recino.

Il Piacenza inizia benissimo e trova spazio, soprattutto sulla fascia di Ruiz da cui si ha l’impressione che da un momento all’altro possa succedere qualcosa di importante. I toscani, in tenuta azzurra, si fanno vivi solo al 27′ con una bella girata di Di Stefano che si spegne di poco sopra alla traversa. Poco dopo, al secondo tiro in porta, il Prato sigla il vantaggio: è Girgi a entrare in area da sinistra e a beffare Franzini con un diagonale stretto su cui il portiere del Piacenza non può nulla. Il finale di frazione è un assedio biancorosso: il Piacenza colpisce addirittura due pali nella stessa azione con Recino e Mannucci, ma il gioco era già fermo per fallo in attacco.

Tra i due tempi Barbuti assume un atteggiamento rissoso nei confronti di un giocatore del Piacenza e viene espulso. Il Piacenza può quindi giocare tutta la ripresa in superiorità numerica. Rossini prova a cambiare le carte in tavola: entra Stefanoni per Mannucci e passa al 4-3-3.

Gli ospiti fanno la partita, ma l’occasione ce l’ha ancora il Prato: è Rimedi al 63′ a colpire la traversa. Stefanoni va vicinissimo al pari al 71′, il suo colpo di testa colpisce la parte alta della traversa, ma è una delle pochissime occasioni del Piacenza in una gara in cui ha avuto spesso il pallino del gioco. Negli ultimi istanti del match un’acrobazia di Castelli fa sognare i tifosi biancorossi per un attimo, ma il pallone colpisce in pieno l’incrocio dei pali: terzo legno di una sfortunatissima gara per il Piacenza. I numerosi tentativi della formazione di Rossini risultano vani e il risultato non si schioda, nonostante il dato dei calci d’angolo fosse a favore del Piacenza per 13-0: finisce 1-0 per il Prato e i biancorossi tornano in piena zona playout. Prossimo appuntamento Domenica 16 Febbraio per il big match del “Garilli” contro il Ravenna.

La partita

Primo tempo

Calcio d’inizio tra Prato e Piacenza! Segui la diretta del match sulle frequenze di Radio Sound.

5′- Prima occasione per i biancorossi: con Ruiz che entra in area dopo aver vinto un contrasto, serve Recino al centro dell’area che spara alto sopra la traversa. Rimessa dal fondo.

8′- Piacenza che sta facendo la partita, occasione poco fa per Napoletano che, dopo un calcio d’angolo battuto da D’Agostino prova a colpire di testa, palla poi rinviata dalla difesa locale. Padroni di casa che non hanno ancora costruito opportunità.

12′- Ammonito Mannucci dopo un fallo a centrocampo.

14′- Altra occasione nata dai piedi di Ruiz, che dal lato sinistro del campo ha servito Recino al limite che colpisce male e scivola. Nulla di fatto, palla tra le mani di Fantoni.

23′- D’Agostino prova da fuori area, palla abbondantemente alla sinistra dell’estremo difensore avversario.

27′- Di Stefano prova il tiro a giro dal limite, servito da Cozzari. Palla fuori non di molto: prima occasione per i toscani.

29′- Prato in vantaggio. Girgi porta avanti i padroni di casa: il terzino destro col mancino ha infila Franzini e fa 1-0. Piacenza costretto a inseguire nonostante il buon avvio di gara.

36′- Occasionissima per il Piacenza!!! Calcio d’angolo per i biancorossi, l’ennesimo, con Corradi dalla bandierina che va in mezzo a cercare Recino: il 9 colpisce di testa e il pallone si stampa sul palo, poi Mannucci sulla ribattuta prova ancora a pareggiarla, ma il pallone non vuole entrare e colpisce nuovamente il legno alla destra di Fantoni. Tanta sfortuna per gli uomini di Rossini che, nonostante lo svantaggio, stanno dominando il match. Ammonito Galliani per un fallo su Recino poco dopo.

44′- Ritmi abbassati rispetto alla prima parte del match, poche occasioni da segnalare negli ultimi minuti.

45′- Finisce qui il primo tempo. Biancorossi in svantaggio, nonostante la grande prova in questa prima parte di gara costruendo tante occasioni, ma senza mai concretizzare quanto costruito. Ora testa al secondo tempo.

Secondo tempo

45′- Inizia ora il secondo tempo. Si ricomincia sul risultato di 1-0.

46′- Entrato Stefanoni per Mannucci. Prato clamorosamente in 10 dopo un’ingenuità di Barbuti nell’intervallo che gli è costato un rosso diretto.

53′- D’Agostino prova con il mancino da posizione defilata, Fantoni mette in angolo. Biancorossi impazienti di rimettere in pari il risultato.

57′- Altra doppia occasione per i piacentini: tutto partito da un cross di D’Agostino che cerca Stefanoni al centro dell’area che calcia e colpisce il muro difensivo di casa, poi la palla arriva tra i piedi di Iob che prova con il mancino, ma la retroguardia toscana riesce a evitare il gol e spazza più lontano che può.

61′- Piacenza che riparte benissimo dopo un tentativo di affondo del Prato, Recino serve D’Agostino che si invola verso la porta, poi cerca Corradi che da fuori cerca il tiro verso la porta, ma l’esecuzione non è delle migliori e palla abbondantemente sopra la traversa.

63′- Traversa di Remedi dopo una bella ripartenza della squadra di casa. Piacenza che ha rischiato di trovarsi in doppio svantaggio.

68′- D’Agostino serve Stefanoni che prova col mancino, ma Fantoni nega la gioia del gol all’attaccante biancorosso.

71′- Ancora Stefanoni con un colpo di testa servito da Corradi: la palla colpisce la parte alta della traversa. I biancorossi stanno provando in tutti i modi a trovare la rete dell’1-1.

75′- Altra sostituzione offensiva nelle file del Piacenza: entra un centrocampista per un difensore, Andreoli subentra a Del Dotto.

82′- Nessuna azione in particolare da segnalare. Uomini di Rossini che provano in qualsiasi modo a impensierire gli avversari, ma senza successo.

90′- Clamorosa acrobazia di Castelli che colpisce l’incrocio dei pali.

90+4′- Finisce qui. Piacenza che perde l’ennesima partita, nonostante abbia costruito tanto e sia stato tanto sfortunato. Ora i biancorossi sono tornati in piena zona playout.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (3-5-2): Franzini; Del Dotto, Zucchini, Mannucci; Napoletano, Iob, Palma, Corradi, Ruiz; D’Agostino, Recino. All Rossini.

Prato (4-3-1-2): Fantoni; Girgi, Galliani, Conson, Ciavarelli; Limberti, Mazza, Remedi; Di Stefano; Cozzari, Barbuti. All Mariotti.

A cura di Riccardo Celli