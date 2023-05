Ritrovo di pregiudicati e interventi delle forze dell’ordine, locale chiuso per dieci giorni

Continua l’attività di prevenzione della Polizia di Stato, e nello specifico della Divisione Polizia Amministrativa, che ha provveduto ad emettere e notificare un provvedimento di chiusura temporanea ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S. per giorni 10 a carico del gestore di un bar sulla via Emilia Pavese. Bar già oggetto di precedente provvedimento di chiusura adottato nel 2022.

A seguito di un’accurata attività svolta dalla squadra amministrativa, la polizia ha riscontrato come l’esercizio commerciale sia stato, in numerose occasioni dagli inizi del 2023, il ritrovo per persone pregiudicate o con precedenti di polizia. Persone spesso protagoniste di fatti e/o comportamenti che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Per questo motivo, per impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e prevenire situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche sulla scorta di una sospensione temporanea già disposta, la questura ha adottato il provvedimento della sospensione della durata di 10 giorni.