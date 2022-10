Venerdì e sabato, a Bobbio e a Piacenza, il premio “Cassiodoro il Grande 2022” con il sostegno della Banca di Piacenza

Si terrà venerdì 21 e sabato 22 ottobre, tra Bobbio e Piacenza, la premiazione del “Cassiodoro il Grande – 2022”, prestigioso riconoscimento – sostenuto dalla Banca di Piacenza – giunto ormai alla tredicesima edizione, che viene assegnato a persone la cui storia abbia una particolare attinenza, sotto il profilo politico e spirituale, con Cassiodoro (485-580) che fu, politico, letterato, diplomatico, monaco e storico romano. In questa edizione, il convegno che accompagna il Premio avrà come filo conduttore le convergenze tra lo studioso calabrese e il monaco Colombano nato in Irlanda nel 543 e morto a Bobbio nel 615, due uomini capaci di alimentare le radici cristiane dell’Europa.

Nella sala Philippe Daverio, sita all’interno del palazzo Comunale di Bobbio, alle 10 di venerdì 21 ottobre e nel Salone degli Affreschi del Palazzo Vescovile di Piacenza alle 10 di sabato 22 ottobre, si alterneranno per affrontare i poliedrici aspetti che emergono dalle esperienze spirituali e culturali di Cassiodoro e Colombano: Mons. Aldo Maggi, Vicario episcopale di Bobbio; il prof. Alessandro Ghisalberti dell’Università Cattolica di Milano; don Mariano Dell’Omo bibliotecario di Montecassino; il prof. Fabio Troncarelli dell’Università della Tuscia di Viterbo; il prof. Cosimo Griffo, architetto; il prof. Giuseppe Bertoni dell’Università Cattolica di Piacenza, il vicedirettore del Corriere della Sera Giangiacomo Schiavi, il prof. Gabriele Archetti dell’Università Cattolica di Milano, e Mons. Massimo Cardamone, postulatore della causa di beatificazione di Cassiodoro.

La sessione mattutina di venerdì sarà presieduta da don Mario Poggi, parroco della chiesa abbaziale di san Colombano; mentre Mons. Adriano Cevolotto, vescovo di Piacenza-Bobbio, presiederà sia la sessione pomeridiana e quella mattutina di sabato.

Alle 16.30 di venerdì 21 ottobre nella chiesa abbaziale di San Colombano saranno premiati come soci onorari dell’Associazione Cassiodoro il Grande: il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali, l’imprenditore Marco Labirio, la concertatrice Maddalena Scagnelli, la scrittrice Eliana Ferioli e il Vicario episcopale di Bobbio Mons. Aldo Maggi.

Riceveranno la targa “Amicizia” Cassiodoro: Mons. Adriano Cevolotto, abate di Bobbio; il giornalista Philippe Daverio (alla memoria) che sarà commemorato dal vicedirettore del Corriere della Sera Giangiacomo Schiavi; e Mauro Steffenini, presidente Associazione Amici di San Colombano per l’Europa.

Alle 17 di sabato 22 ottobre nel Salone dei depositanti al PalabancaEventi di via Mazzini a Piacenza, alla presenza del presidente esecutivo della Banca di Piacenza Corrado Sforza Fogliani, verrà consegnato il Premio “Cassiodoro il Grande – 2022” al vescovo di Piacenza-Bobbio Adriano Cevolotto; a Giangiacomo Schiavi; al notaio Giovanna Covati; al pittore Salvatore Mammoliti; al prof. Fabio Troncarelli.

Riceveranno la targa “Amicizia” Cassiodoro: l’Orchestra giovanile di Laureana di Borrello e la facoltà di Agraria dell’Università Cattolica di Piacenza (riceve targa e borse di studio il preside Marco Trevisan).

Concluderà le due giornate il concerto dell’Orchestra giovanile “I Fiati di Laureana di Borrello”, diretta dal maestro Maurizio Managò (che allieterà i presenti anche durante gli appuntamenti di Bobbio), alle 21.30 di sabato 22 ottobre nella Cattedrale Santa Maria Assunta di Piacenza che celebra i 900 anni della sua fondazione.

La partecipazione è libera con prenotazione (relaz.esterne@bancadipiacenza.it – tf 0523 542357).