Presentazione del 730 , i servizi del Caf Cisl di Parma e Piacenza offerti a cittadini per la presentazione del documento -AUDIO

Presentazione del 730, il Caf Cisl di Parma e Piacenza mette a disposizione un servizio di compilazione del documento presso la sede di Piacenza e la capillare rete di strutture comunali sparse sul territorio provinciale.

Presentazione del 730, i servizi offerti dal Caf Cisl

“La struttura del Caf Cisl a Piacenza è diffusa in maniera capillare sulla Provincia – illustra Mario Mastrorilli responsabile del Caf Cisl di Parma e Piacenza – è possibile trovarci nelle sede centrale di Piacenza in via Pietro cella 15/17 poi nei comuni di Fiorenzuola, Carpaneto, Podenzano, Ponte dell’Olio, Castel San Giovanni dove ci sono gli uffici aperti al pubblico. Chiunque può accedere ai nostri servizi anche telefonicamente, il servizio non è riservato ai soli iscritti ma a tutta la popolazione che deve accedere alle pratiche di 730”.

Audio intervista al Responsabile Caf Cisl Parma e Piacenza Mario Mastrorilli

Presentazione del 730, la documentazione da presentare

“Partiamo dalle spese sanitarie, le assicurazioni, le spese universitarie – illustra Mastrorilli – i mutui, sono le spese più diffuse a livello di 730, poi ci sono le assicurazioni legate all’invalidità, la premorienza, c’è poi una novità che esiste da qualche anno, è quella delle assicurazioni sugli eventi calamitosi sugli edifici. Dobbiamo poi aggiungere le deduzioni, come quella della previdenza complementare, quelle legate ai contributi per chi ha una colf o una badante, c’è la partita legata ai lavori di ristrutturazione per quelle condominiali o quelle del proprio immobile, e poi c’è il capitolo legato al superbonus del 110% per coloro che ne hanno usufruito nel corso dell’anno 2023”.

Assistenza in caso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate

“In caso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate – specifica Mastrorilli – noi forniamo assistenza a coloro che hanno compilato il 730 presso le nostre sedi, ovviamente la porta non la chiudiamo a nessuno, nel caso in cui qualcuno si sia avventurato sul sito e poi nell’ auto compilazione della dichiarazione dei redditi venendo contattato successivamente per un accertamento dall’Agenzia delle Entrare, forniamo comunque assistenza e qualche dritta su come interfacciarsi con la richiedente”.

Informazioni e Contatti

“Per chi volesse mettersi in contatto con noi è a disposizione un numero verde regionale che è 800 948 888 in caso di difficoltà di contatto saranno i nostri colleghi del call center a richiamare – spiega Mastrorilli – abbiamo poi il sito ufficiale Caf Cisl alla sezione prenota il tuo appuntamento ci sono tutte le modalità per prendere contatto con i nostri uffici sia attraverso una richiesta on line o con whatsapp, ricordo che comunque è possibile contattare le sedi locali della vostra zona anche attraverso i numeri di telefono reperibili si google e sulle principali piattaforme.