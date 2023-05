Pride, Zanardi (FdI): “Rinviare l’evento per rispetto alle vittime dell’alluvione”

Annullare il pride in programma il prossimo fine settimana, per rispetto alle popolazioni colpite dall’alluvione. Lo chiede Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. “Ritengo totalmente inopportuno che non sia stata valutata la necessità di annullare, o perlomeno rinviare, la manifestazione – prosegue – invece in data 17.5.2023 è stata approvata la determina dirigenziale relativa alla collaborazione del Comune di Piacenza all’evento”.

“In questo momento, in cui l’Emilia Romagna sta attraversando una situazione drammatica a causa dell’alluvione, non credo sia appropriato che si organizzino sfilate folcloristiche. Al contrario, sarebbe stato dimostrativo di una vera e sentita vicinanza alle popolazioni colpite, considerato che purtroppo in anni passati anche il nostro territorio è stato coinvolto da eventi simili, evitare”.

“La collaborazione di cui alla determina non implica costi rilevanti. Tuttavia, stante la situazione che i nostri concittadini della Romagna stanno affrontando, è comunque sconveniente finalizzare anche solo un euro a tale scopo”.