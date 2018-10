Primo big match per la Gas Sales contro Grottazzolina

Trasferta nelle Marche per la Gas Sales Piacenza Volley, che nella terza giornata di Serie A2 affronta domenica alle 18 la Videx Grottazzolina, una delle tre squadre (insieme proprio ai biancorossi e a Bergamo) ancora a punteggio pieno nel Girone Blu. Il campionato è appena iniziato e la stagione si preannuncia lunghissima, ma è comunque il primo big match del raggruppamento fra due compagini che non hanno mai nascosto le proprie ambizioni. Sia la formazione di Botti sia la Videx puntano in modo deciso ai play off promozione, garantiti solamente alle prime quattro della graduatoria. Fino a questo momento il cammino delle due squadre è stato identico, con un set perso all’esordio (per entrambe il primissimo della stagione) e una seconda gara totalmente dominata. I marchigiani hanno una batteria di attaccanti particolarmente temibile, con gli schiacciatori Riccardo Vecchi e il cubano Hiro- shi Centelles, a cui aggiungere l’opposto Simone Calarco, che sono partiti alla grande. Tutti e tre nelle prime due gare hanno chiuso in doppia cifra, con il cubano mattatore nel con- fronto d’esordio e capace di mettere a terra 34 palloni. Non sarà della partita invece Raydel Poey, vecchia conoscenza piacentina per i suoi trascorsi in biancorosso, attualmente nella rosa dei marchigiani ma chiamato a risolvere alcuni problemi di tesseramento.

Le previsioni raccontano di un confronto spettacolare, in cui le bocche da fuoco saranno protagoniste visto che Piacenza può contare sul trio Fei-Yudin-Klobucar e su due centrali prevalentemente d’attacco come Copelli e De Biasi. Chi uscirà vincitore dal confronto avrà compiuto due importanti passi in avanti. Innanzitutto si lascerà alle spalle una diretta con- corrente nel cammino verso i play off, anche se siamo solamente alle battute iniziali della stagione e per fare i conti ci sarà ancora molto tempo, ma soprattutto farà il pieno di con- vinzione ed entusiasmo in un momento dell’annata in cui tutte le squadre sono alla ricerca di certezze. «Affrontiamo un avversario molto valido – ha spiegato in settimana Matteo Paris, regista di Piacenza – e ci aspettiamo una gara dura. Ma in questo momento della sta- gione l’obiettivo deve essere quello di proseguire per la nostra strada senza guardare a cosa fanno gli avversari»

I biancorossi partiranno per Grottazzolina nel primissimo pomeriggio di sabato per poi rientrare immediatamente a Piacenza subito dopo la gara. Giovedì infatti il calendario propone un nuovo impegno, con la formazione di Botti che alle 18 affronterà Gioia del Colle al PalaBanca.

RIAPERTA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI

Intanto la società comunica la riapertura della campagna abbonamenti; gli appassionati che vorranno acquistare le tessere potranno farlo fino al 10 novembre rivolgendosi agli uf- fici di Gas Sales presenti sul territorio oppure alle filiali della Banca di Piacenza.

I prezzi sono gli stessi previsti per la prima fase della campagna: Abbonamento Numerato Gold 119 euro (ridotto 95) Abbonamento Numerato Silver 99 euro (ridotto 79) Abbonamento Libero 69 euro (ridotto 55)

Ridotto per Under 20 e Over 65

Ingresso gratuito in Tribuna Libera per gli under 11

Abbonamenti a prezzi promozionali sono previsti per studenti universitari, tesserati Fipav e genitori dei tesserati

VIA ALLA VENDITA DEI BIGLIETTI PER LA GARA CON GIOIA DEL COLLE

Nel frattempo è aperta anche la prevendita per il confronto casalingo in calendario il primo novembre, quando alle 18 a Piacenza arriverà Gioia del Colle. I tagliandi si potranno ac- quistare agli sportelli Gas Sales fino al 31 ottobre e al PalaBanca nel giorno della gara, ma chi vuole avrà anche la possibilità di utilizzare internet collegandosi al sito di Vivaticket. In questo caso la chiusura è fissata per giovedì primo novembre alle 13.00.

