La normativa privacy per le aziende, webinar organizzato da CAF Imprese Piacenza

Cosa si intende con il termine Privacy? Quali dati devono essere protetti secondo il Regolamento UE GDPR 2016/679? Quali Aziende devono adempiere alla normativa? A quali sanzioni l’Azienda sarà chiamata a rispondere?

Tutte queste domande, e molte altre, troveranno risposta nel webinar gratuito organizzato da CAF Imprese Piacenza in programma alle ore 14:00 di lunedì 18 ottobre 2021.

A condurre il seminario on line, della durata di circa un’ora, sarà il Dott. Scapuzzi Davide, Maestro protezione dati e data protection design.

L’incontro ha lo scopo di illustrare cos’è il nuovo regolamento UE GDPR 2016/679, cosa prevede, quali aziende devono adempiere alla normativa e, se non intenzionate, a quali sanzioni vanno incontro in caso di inadempimento.



Il settore della protezione dati è ampio, insidioso ed in perenne evoluzione. In questo campo, a differenza di ciò che si crede, non rientrano solo i dati personali condivisi on line ma anche tutto ciò che ruota attorno alle singole persone e alle loro esperienze.

Il GDPR infatti si applica in tutte le ipotesi in cui sia posto in essere un trattamento di dati personali. Non esistono, dunque, categorie di soggetti giuridici o settori esentati dal rispetto del GDPR. Ecco perché tutte le aziende sono chiamate ad adeguarsi e, indipendentemente dalla loro dimensione e dalla loro natura giuridica, devono rispettare il GDPR nel trattare i dati personali. Tutte le Attività, che si occupino di vendita on-line, oppure di vendita al dettaglio o semplicemente di emettere le buste paga dei propri dipendenti stanno trattando dei dati personali.

CAF Imprese Piacenza, nell’incontro del 18 ottobre, si occuperà di spiegare in modo chiaro ed esaustivo in che modo le singole Imprese dovranno comportarsi e le modalità che dovranno seguire per adeguarsi alla normativa. Non esistono difatti standard fissi e unici per qualsiasi Impresa, attività o processo aziendale; la tutela dei dati personali va pensata ad hoc, considerando le specificità aziendali.

Il webinar sarà fruibile a tutti: imprese e professionisti con Partita IVA, associati e non associati CAF Imprese Piacenza.

Per partecipare al webinar basterà registrarsi al link https://rebrand.ly/Webinar-Normativa-Privacy entro le 13:00 di lunedì 18 ottobre 2021.

Per ulteriori informazioni e dettagli gli interessati possono scrivere a info@cafimprese.com