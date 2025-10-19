Pro Palazzolo – Piacenza LIVE dalle 15:00 su Radio Sound

Piacenza pronto a tornare in campo oggi Domenica 19 Ottobre per la gara esterna contro la Pro Palazzolo. I biancorossi vengono dalla vittoria allo scadere contro il Sasso Marconi firmata Lordkipanidze: successo che ha portato gli uomini di Franzini a quota 5 risultati utili consecutivi in campionato. La vetta ora dista 4 punti e oggi contro la Pro Palazzolo i piacentini vogliono diminuire ulteriormente questo divario.
Segui la diretta di Pro Palazzolo – Piacenza su Radio Sound
La probabile formazione
Piacenza (4-3-3): Riberio; Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Zaffalon; Lordkipanidze, Poledri, Putzolu; Mustacchio, Trombetta, D’Agostino. All Franzini.