Pro Patria – Piacenza 2-1, Cesarini pareggia, ma è immediato il nuovo vantaggio dei locali! LIVE

Il Piacenza ricomincia a fare sul serio. Dopo oltre un mese di stop i biancorossi ripartiranno dallo “Speroni” di Busto Arsizio per sfidare la Pro Patria. Con Bobb impegnato in Coppa d’Africa e le assenze di Corbari (per lui stagione praticamente finita) e le squalifiche di Suljic e del nuovo acquisto Rossi la situazione della compagine di Scazzola è di piena emergenza.

La partita

55′ Pro Patria di nuovo in vantaggio. Tutto troppo semplice per i locali. Due errori di Cosenza e Pratelli e Galli da due passi porta di nuovo in vantaggio i locali. Pro Patria – Piacenza 2-1.

50′ Calcio di rigore per il Piacenza! Fallo di mano su cross di Gonzi. E Cesarini spiazza il portiere. Pro Patria – Piacenza 1-1!!

Inizia il secondo tempo. Entra Munari, al suo esordio in maglia biancorossa

47′ finisce il primo tempo. Pro Patria in vantaggio dopo solo 2′, al primo tiro in porta con Pierozzi che, servito dalla destra, batte imparabilmente Prattelli. Poi il Piacenza ha faticato parecchio a costruire il suo gioco.

47 Calcio di punizione per la Pro Patria per fallo di mano di Marino. Ghioldi la mette in mezzo, ma il Piacenza si salva.

41′ Punizione per il Piacenza, molto defilata sulla destra. Castiglia mette il pllone in mezzo, ma Cosenza commette fallo in attacco.

33′ Ammonito Marino.

32′ Raicevic viene messo a terra da Vaghi una trentina di metri fuori dall’area. Posizione centrale. Cosenza la rimette in mezzo di testa, ma nessun compagno riesce ad approfittarne.

30′ Un Piacenza che fatica a fraseggiare, spesso si affida al lancio lungo, ma i suoi attaccanti faticano ad addomesticare il pallone.

23′ Secondo corner per la Pro Patria.

19′ errore di Cosenza ed il pallone attraversa pericolosamente tutta l’area di rigore del Piacenza, ma nessuno dei Tigrotti ne approfitta.

18′ Marino recupera un buon pallone, cerca Cesarini che cerca sul secondo palo Raicevic, ma il suo cross viene intercettato.

16′ terzo corner per il Piacenza. Castiglia prova il tiro, ma la difesa locale recupera la sfera.

15′ Ammonito Pizzul

14′ Grande occasione per la Pro Patria che costruisce l’azione da rimessa laterale. Molto bravo ad opporsi Pratelli

12′ Scontro aereo tra Nava e Marchi. Nava ha avuto la peggio ed è uscito dal campo, i compagni hanno chiesto il cambio.

10′ Secondo corner per il Piacenza, ma i locali sbrlgoalno.

7′ Colpo di testa di Raicevic, palla di poco sopra la traversa.

6′ Primo corner per il Piacenza.

5′ lancio in verticale di Castiglia, Cesarini entra in area, ma si allunga troppo il pallone. Era un’ottima chance per pareggiare.

2′ Gol immediato della Pro Patria. Dopo una palla persa di Marchi i Tigrotti guadagnano il fondo. Dopo un bel cross dalla destra è Pierozzi a spiazzare di testa Pratelli. Pro Patria – Piacenza 1-0

Iniziata la gara a Busto Arsizio

Le formazioni

Pro Patria (3-5-2) Caprile, Vaghi, Boffelli, Molinari, Pierozzi, Ferri, Nicco, Galli, Pizzul, Piu, Ghioldi. All Prina

Piacenza (3-4-2-1) Pratelli; Nava, Cosenza; Marchi; Parisi, Castiglia, Marino, Giordano; Gonzi, Cesarini; Raicevic. All Scazzola

Il pre partita