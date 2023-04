Pro Patria – Piacenza LIVE dalle 14:30

Dopo il bel successo con la Pro Sesto il Piacenza di Abbate ha la chance concreta di evitare l’ultimo posto in classifica e qualificarsi ai play out. Serve il bottino pieno a Busto Arsizio. La gara è fondamentale, e lo sa bene la tifoseria biancorossa, accorsa con oltre 400 unità allo stadio per sostenere la squadra. Il tecnico recupera Accardi, Zanandrea, Cosenza e Morra, tutti a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica

Le probabili formazioni

Pro Patria (3-5-2) – Del Favero; Fietta, Lombardoni, Molinari; Vaghi, Ferri, Nicco, Piran, Ndrecka; Pitou, Castelli. All.: Vargas.

Piacenza (3-5-2) – Nocchi; Accardi, Zanandrea, Masetti; Parisi, Suljic, Giorno, Chierico, Rizza; Cesarini, Morra. All.: Curioni