Pro Sesto – Piacenza, LIVE 1-0 D’amico sblocca la gara. Espulso Munari

Dopo il bel successo sulla Triestina il Piacenza cerca continuità: i biancorossi affrontano un impegno complicatissimo contro una delle formazioni più in forma del campionato, la Pro Sesto.

La partita

Secondo tempo

65’Gioco pericoloso di Munari che era già ammonito. Dopo il secondo giallo deve ovviamente lasciare il campo: Piacenza in 10.

64′ Occasionissima del Piacenza! Sul corner c’è il colpo di testa di Morra. Sulla respinta è Persia che non riesce a colpire di testa.

63′ Persia ci prova dal limite di mancino, c’è una deviazione: calcio d’angolo per il Piacenza.

62′ D’Amico salta Rizza, tocca in verticale per Gerbi che a tu per tu con Rinaldi prova il diagonale di piatto, palla di poco fuori.

60′ Munari la appoggia per Masetti, c’è il traversone in mezzo ed dopo la respinta del portiere Persia prova la conclusione in acrobazia: palla abbondantemente sopra la traversa.

Due corner consecutivi per il Piacenza: i biancorossi ora stanno crescendo.

50′ Pro Sesto in vantaggio. Cosenza rinvia su Gerbi che ringrazia ed entra in area di rigore indisturbato per poi servire D’Amico per il vantaggio. Pro Sesto – Piacenza 1-0.

49′ Primo tiro in porta del Piacenza: Suljic la mette in mezzo e Morra di testa colpisce centralmente: facile la parata del portiere.

Inizia la ripresa, nessun cambio nelle due formazione

Primo tempo

Finisce il primo tempo

40′ Ammonito Gonzi per fallo su Wieser: è il terzo ammonito per il Piacenza. Punizione per la Pro Sesto, una 15ina di metri fuori dall’area. Bruschi ci prova, ma la palla termina alta sopra la traversa.

35′ Altra punizione di Bruschi, dai 30 metri. Sugli sviluppi c’è la conclusione di D’amico, palla di poco a lato.

30′ Verticalizzazione di Capelli per Bruschi, Rizza interviene ed evita il peggio: grandi proteste dei locali, ma l’intervento pare assolutamente sul pallone.

25′ Punizione insidiosissima per la Pro Sesto: Bruschi sul pallone, posizionato al limite dell’area di rigore. La palla supera la barriera, ma colpisce solo l’esterno della rete.

11′ Cesarini lancia Gonzi con una spettacolare rabona, poi il Piacenza conquista il suo primo corner. Sugli sviluppi c’è però il fuorigioco di Gonzi

10′ Primo corner della partita: lo batterà la Pro Sesto.

7′ Esce Palazzolo infortunato, entra Persia.

5′ Bellissima azione del Piacenza, scambio tra Morra e Cesarini, il Mago serve sulla destra Munari, quest’ultimo entra in area di rigore, cerca il contatto con Toninelli e cade in area. Per l’arbitro è simulazione ed Munari viene anche ammonito.

Le squadre si affrontano su un campo tutt’altro che perfetto.

Inizia la gara al “Breda”: classica maglia biancorossa per il Piacenza, maglia bianca per la Pro Sesto

La probabile formazione

Pro Sesto: (3-4-2-1): Del Frate, Giubilato, Toninelli, Marzupio, Capelli, Gattoni, Wieser, Moretti, Maurizii, D’Amico, Bruschi, Gerbi. all. Andreoletti. A disposizione: Santarelli, Botti, Ferrero, Maurizii, Della Giovanna, Sala, Moreo, Radaelli, Capogna, Bianco, Boscolo Chio

Piacenza (4-4-2): Rinaldi, Masetti, Cosenza, Nava, Rizza, Munari, Palazzolo, Suljic, Gonzi, Morra, Cesarini. All Scazzola. A disposizione: Anatrella, Vivenzio, Rossetti, Pezzola, Nelli, Lamesta, Persia, Vanni, Conti, Capoferri, Onisa, Frosinini, Biancheri

Arbitro: Iannello di Messina

Assistenti: Bianchi di Pistoia e Jorgii di Albano Laziale

Risoluzione in casa Piacenza

Piacenza Calcio comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il giocatore Simone Giacchino. A Simone va il ringraziamento di tutta la Società per l’impegno profuso in maglia biancorossa ed un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.