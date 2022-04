Pro Vercelli – Fiorenzuola: i rossoneri vogliono i playoff (LIVE dalle 14:30)

Fischio di inizio alle 14:30 al “Silvio Piola” di Vercelli per la sfida tra i padroni di casa della Pro e il Fiorenzuola.

Il Fiorenzuola, dopo lo stop per 4-0 rimediato contro il Sudtirol, torna in campo e lo fa in quel di Vercelli contro i locali della Pro. Per la squadra di Tabbiani si tratta di una partita cruciale: da un lato, perché potrebbe significare salvezza matematica; dall’altro, perché una vittoria potrebbe anche dare la possibilità ai rossoneri di inseguire un inaspettato sogno playoff. Attualmente, i valdardesi occupano l’ultimo slot che consente di poter disputare, appunto, i playoff, ovvero la decima posizione con 43 punti all’attivo. Tuttavia, alle loro spalle la lotta è aperta con tre squadre appaiate a 42 punti (Albinoleffe, Virtus Verona e Pro Patria) e la Pergolettese che osserva con un po’ di distanza a 40.

Mister Tabbiani ha sempre sottolineato l’umiltà della propria squadra, ma con sole due partite al termine si può anche sognare qualcosa di più grande rispetto all’obiettivo salvezza fissato ad inizio stagione.

A contendere, però, la vittoria al Fiorenzuola è una squadra forte e con un passato importante come la Pro Vercelli. I bianconeri, allenati da mister Franco Lerda, sono al settimo posto in classifica e sicuri della partecipazione ai playoff, ma hanno la chance di recuperare qualche posizione e, perciò, si giocheranno anch’essi le proprie carte. I vercellesi hanno un contingente offensivo di grande potenziale guidato da Comi con 10 reti, tuttavia stanno vivendo un momento di inflessione e non vincono dal 20 marzo.

La probabile formazione dei rossoneri

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Ferri, Cavalli, Dimarco; Piccinini, Stronati, Oneto; Sartore, Mastroianni, Mamona. All. Tabbiani.

