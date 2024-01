Progetto Educazione alla Campagna Amica, un altro anno nelle scuole: “Impariamo dall’agricoltura il valore del cibo” – AUDIO

Dal 2001 Coldiretti Piacenza incontra gli studenti di città e provincia (dalle scuole d’infanzia alle secondarie) e anche quest’anno svilupperà il progetto regionale di Educazione alla Campagna Amica che è intitolato “Impariamo dall’agricoltura il valore del cibo”.

Il progetto nasce dall’anima femminile di Coldiretti, Donne Impresa, il movimento più attento e impegnato nella cura del prossimo e dell’ambiente, in stretta collaborazione con Coldidattica.

L’iniziativa educativa è volta a far incontrare il mondo della scuola con quello dell’agricoltura e a sensibilizzare i giovani ai valori di una sana alimentazione, della tutela ambientale e del territorio quale luogo di identità e di appartenenza.

La presentazione

Oggi la conferenza stampa di presentazione al Mercato Coperto di Campagna Amica. A fare gli onori di casa sono stati il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli, la responsabile di Coldiretti Donne Impresa Piacenza Federica Oddi insieme alla coordinatrice Cinzia Pastorelli, Riccardo Piras responsabile del Patronato Epaca e Valerio Galli responsabile di Campagna Amica.

Il nuovo format coinvolge circa mille bambini e prevede la presenza in classe – le lezioni avranno inizio dal prossimo martedì fino a marzo -del personale di Coldiretti e degli imprenditori agricoli associati per curare l’ora di lezione alle classi aderenti, avvalendosi di strumenti didattici, quali webinar, strumenti digitali e dando la possibilità di arricchire il percorso attraverso strumenti esperienziali.

Le scuole potranno richiedere anche la visita guidata al Mercato Coperto di via Farnesiana,17 a Piacenza, modello di filiera corta, dove ogni fine settimana avviene l’incontro tra produttori agricoli e consumatori, così come sarà possibile avvalersi dei laboratori dei partner attivi (quali il Consorzio di Bonifica, l’associazione Fiab -AmolaBici, gli apicoltori di Apap, le gelaterie di Campagna Amica, le Dietiste in tasca, i giocatori del Piacenza Calcio, Gas Sales Bluenergy, Assigeco, Avis, Lilt, Progetto Vita e l’associazione Diabetici Piacentini e l’Adiconsum).

Formare consumatori consapevoli

Il progetto rientra nel più ampio impegno di Coldiretti per la costruzione di una filiera agricola tutta italiana: formare consumatori consapevoli del patrimonio agricolo ed enogastronomico del proprio territorio, infatti, dà un contributo fondamentale allo sviluppo dell’agricoltura, settore primario per l’Italia.

Come da tradizione, al termine del percorso saranno gli alunni ad esprimere con un elaborato o un progetto il bagaglio di conoscenze ed esperienze acquisite nel corso dell’anno. Le premiazioni avverranno alla festa finale prevista il 22 maggio.

Il progetto di “Educazione alla Campagna Amica” negli anni scorsi ha visto il pieno sostegno e la condivisione delle realtà istituzionali e di numerose associazioni del territorio.

Oggi erano presenti molti dei rappresentanti delle realtà che hanno dato il patrocinio al progetto, a cominciare dal Comune di Piacenza con l’assessora Nicoletta Corvi alle politiche per l’infanzia, che ha evidenziato con un plauso quanto quest’iniziativa sia corale e da Roberto Reggi, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano che si è detto orgoglioso del sostegno concreto a questo progetto.

“23 volte grazie” ha dichiarato invece nel suo saluto il direttore Gallizioli, che ha sottolineato la crescita in questi anni dei percorsi didattici e il valore di parlare alle nuove generazioni, cui trasmettere l’amore e la conoscenza del nostro territorio e dei suoi prodotti.

TUTTI I PARTNER

Adiconsum, Associazione Diabetici Piacentini, Admo, Aido, Apap, Assigeco basket, Avis, Banca di Piacenza, Camera di Commercio dell’Emilia, Campus Agroalimentare Raineri Marcora, Cfu Comitato Fibromialgici Uniti, Comune di Piacenza, Consorzio di Bonifica, Coni, Consorzio Tutela Grana Padano, Dietiste in Tasca, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Fiab-Amolabici, Gal del Ducato, Gas Sales Bluenergy, Gelaterie di Campagna Amica, Lilt, Piacenza Calcio, Myo, Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Piacenza, Prefettura di Piacenza, Progetto Vita, Provincia di Piacenza, Ordine Provinciale dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza, Università Cattolica di Piacenza.