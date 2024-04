A Piacenza approda Progetto Nazionale, il sostegno a Cavedagna per le Europee: “Battersi per valori oggi in pericolo”

Arriva anche a Piacenza l’associazione Progetto Nazionale. Già presente in numerose altre province del Nord Italia e non solo, il movimento approda ora anche nel nostro territorio, guidato da Marcello Righi, 54enne di Castel San Giovanni, responsabile commerciale in un’azienda della provincia. Il sipario si è alzato ieri in un locale di via Emilia Pavese dove erano presenti anche i vertici nazionali, in primis il fondatore Piero Puschiavo.

Progetto Nazionale nasce nel 2010, inizialmente all’interno del partito politico Movimento Sociale Fiamma Tricolore, da cui si staccò iniziando un percorso indipendente.

“Oggi lo possiamo definire un laboratorio politico”, commenta Piero Puschiavo. “Osserviamo ciò che accade nei nostri territori, i problemi, le difficoltà, e proponiamo le nostre idee, le nostre osservazioni e le possibili soluzioni ai partiti che hanno maggiore affinità con noi. Oggi questo partito è Fratelli d’Italia”.

E infatti ieri era presente anche il candidato alle elezioni europee Stefano Cavedagna, oltre ai consiglieri comunali Sara Soresi e Nicola Domeneghetti. Non solo, in apertura ha voluto portare i propri saluti Sergio Berlato, parlamentare europeo proprio in seno a FdI. In collegamento telefonico, Berlato ha ripercorso le battaglie condotte in Europa e le sfide ancora da affrontare, partendo proprio dalla recente mobilitazione degli agricoltori.

La vicinanza al centrodestra

Ha preso poi la parola Sara Soresi: “Da tempo in consiglio comunale porto avanti battaglie come l’accoglienza dei minori non accompagnati, la sicurezza, il supporto economico alle famiglie, la gestione dell’edilizia popolare. E devo dire che Progetto Nazionale mi è sempre stato vicino. Si tratta di essere a fianco dei piacentini, garantendo loro sicurezza, tranquillità e supporto sociale laddove ci sia bisogno. Temi su cui l’attuale amministrazione comunale non sta facendo assolutamente nulla: nel caso dei minori non accompagnati vediamo una cooperativa ricevere ingenti fondi pubblici per percorsi di integrazione che questi ragazzi trascurano preferendo spesso furti e bivacchi. E i piacentini subiscono e pagano”.

All’incontro hanno partecipato anche i consiglieri regionali Valentina Stragliati della Lega e Giancarlo Tagliaferri di Fratelli d’Italia. “Le battaglie della Sinistra si limitano a modificare parole come ‘sindaco e sindaca’, all’inclusività di facciata fondata su un falso politically correct e su boldrinismi che non servono alle famiglie. Noi vogliamo essere a fianco dei piacentini su temi concreti, uno tra tutti il depotenziamento dell’ospedale di Castel San Giovanni, per esempio”, ha detto Stragliati.

Presente in sala anche una rappresentanza dell’attuale amministrazione di Castel San Giovanni e una rappresentanza dell’UGL.

L’intervento di Stefano Cavedagna

I saluti finali sono stati riservati al candidato alle elezioni europee Stefano Cavedagna. “E’ bello vedere tanti soggetti diversi che si uniscono e lavorano insieme in nome di valori che sono sempre più concreti. Valori che non è semplice incarnare, soprattutto oggi. La nostra economia, le nostre tipicità, la nostra identità è sotto attacco”.

“Vogliono convincerci che la carne dei nostri allevamenti, i nostri vini, i nostri salumi siano nocivi per la salute, il tutto solo per sdoganare alimenti nuovi come la famosa farina di insetto. Noi invece vogliamo essere a fianco dei nostri imprenditori, dei nostri agricoltori, vogliamo essere a fianco dei nostri cittadini. Cittadini che sempre più spesso si trovano a vivere in città insicure, pericolose: noi vogliamo portare in Europa le istanze del nostro Paese. E’ tempo di finirla con la frase ‘Lo facciamo perché ce lo chiede l’Europa’, anche l’Europa deve ascoltare e rispettare le nostre istanze”.