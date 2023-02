Proroga della mostra Francesco Simeti – come un limone lunare fino al 19 marzo

XNL Piacenza è lieta di annunciare la proroga della mostra Francesco Simeti – come un limone lunare, a cura della Direttrice Artistica Paola Nicolin, sino a domenica 19 marzo 2023.

Simeti ha creato per le gallerie dedicate alle arti contemporanee di XNL una macchina scenica, accogliente e immersiva – realizzata raccogliendo immagini da database digitali per la vendita di contenuti fotografici – che offre al pubblico una riflessione sulla Natura e su cosa spinge ad acquistarne le immagini. L’artista ha dato vita a una scenografia, a un marchingegno volutamente rudimentale che muove immagini patinate, rappresentazioni della Natura estremamente reali, come un filo d’erba, ma allo stesso tempo artificiali perché presentate sotto forma di fotografia.

La prima mostra personale di Simeti che racconta il suo percorso ventennale è stata, negli scorsi mesi, al centro di una appassionante attività didattica ideata dall’artista stesso e condotta da Enrica Carini e dalla Direttrice Paola Nicolin.

A questa serie di atelier, che hanno visto 482 alunni insieme a 56 insegnanti delle scuole primarie provenienti da Piacenza e territorio avvicendarsi attorno alla storie delle opere e alla pratica artistica, si sono affiancati altri due atelier curati da EN Laboratorio Collettivo: il primo, condotto da Cecilia Ramieri ha coinvolto 79 studenti e 9 insegnanti delle primarie; il secondo, dedicato alle scuole secondarie di primo grado e a cura di LudoSofici ha visto partecipare 86 alunni e 11 insegnanti.

La mostra è stata affiancata anche da un public program sul tema del paesaggio e del monumento come indici di un discorso sulla complessità del territorio, con incontri moderati dall’artista Claudia Losi che hanno visto alternarsi negli spazi della mostra l’ex archeologo e manager culturale Emmanuele Curti, la storica dell’arte Lisa Parola, la storica dell’arte Alessandra Pioselli, gli artisti Andrea Caretto e Raffaella Spagna.

XNL è stato anche sede di presentazioni di libri e atelier per adulti, con il duo di artisti Invernomuto e l’artista, musicista e collezionista Michele Lombardelli, e delle lezioni di storia dell’arte condotte da Adrian Paci per il progetto Le (mie) storie dell’arte, un’iniziativa che nasce dal desiderio di coinvolgere artisti internazionali in un percorso di ricerca e scoperta delle tante storie che una singola opera d’arte può raccontare. L’artista, soggetto di una storia e autore del racconto, è invitato a valorizzare attraverso la sua esperienza il lavoro di altri “compagni di viaggio” del passato e del presente in un ciclo di cinque lezioni e successivi approfondimenti. Il prossimo appuntamento è previsto per venerdì 10 febbraio.

Da tali presupposti di grande partecipazione nasce la scelta di prolungare le date della mostra e insieme arricchire la proposta di programma pubblico affinché questa abitudine con l’incontro con l’opera d’arte e le sue domande possa trasformarsi in una occasione di inclusività sociale sempre più ricca e strutturata.

La comunità viva che ha iniziato a frequentare XNL Piacenza è il segno tangibile di una istituzione che desidera comportarsi come un organismo vivente, essere luogo di ritrovo e scambio per gli artisti e spazio di crescita per il pubblico.

Si ringrazia per la collaborazione al progetto come un limone lunare la galleria Francesca Minini e Heallo.