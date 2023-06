Protocollo quadro sicurezza esercizi commerciali anche per Piacenza è realtà – AUDIO

Il Protocollo quadro per la legalità e la sicurezza delle imprese in materia di video-allarme antirapina siglato a livello nazionale il 12 dicembre 2019 tra Ministero dell’Interno, Confcommercio – Imprese per l’Italia e Confesercenti è ratificato a livello provinciale.

Al termine di una serie di incontri presieduti dal Prefetto Daniela Lupo, che hanno visto il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine e delle Associazioni di Categoria l’intesa è diventata ora una realtà.

Protocollo quadro sicurezza ufficialmente attivato

“Con l’adesione delle associazioni di categoria è ufficialmente realtà anche l’accordo con il Ministero dell’Interno rappresentato dalla Prefettura di Piacenza – ha spiegato il direttore di Confcommercio Piacenza Gian Luca Barbieri – questo protocollo quadro per la legalità e la sicurezza delle imprese sottoscritto a livello nazionale è ratificato anche sul territorio della nostra provincia”.

“Si occupa della materia dei video allarme antirapina, con questo protocollo sono formalizzati dei percorsi che permettano alle imprese di poter installare dei sistemi che le colleghino direttamente alle centrali operative di Polizia e Carabinieri.

Il sistema sarà attivabile da parte delle imprese nel momento in cui si verificheranno delle situazioni critiche”.

Protocollo quadro sicurezza a vantaggio anche dei cittadini

“Il protocollo prevede anche l’installazione delle videocamere – ha specificato Barbieri – oltre che all’interno degli esercizi commerciali anche all’esterno nelle immediate vicinanze egli stessi.

Quindi le forze dell’ordine saranno in grado di monitorare anche la situazione esterna così in caso di intervento sarebbero già in gradi di valutare la situazione su cui stanno per agire”.

L’importanza del protocollo

“E’ molto importante si tratta del coronamento di un percorso durato qualche mese che a messo allo stesso tavolo con il Prefetto Daniela Lupo – ancora Barbieri – le forze dell’ordine e le associazioni di categoria, un accordo che ci ha soddisfatto e di cui ora ci impegneremo alla massima diffusione tra i nostri associati”.