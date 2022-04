Provvedimenti alla circolazione in via Don Minzoni e piazzale Velleia

Si comunica che, per consentire l’effettuazione delle operazioni di smontaggio di un cantiere, dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 6 alla mezzanotte di lunedì 11 aprile, in via Don Minzoni, nei pressi del civico 44, sono istituiti un restringimento di carreggiata, il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su ambo i lati della sede stradale e il senso unico alternato, regolamentato da movieri nei momenti di maggior traffico veicolare, soprattutto negli orari di ingresso e uscita della scuola primaria Ottavo Circolo Didattico posta al civico 39 (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 8.30, dalle 13 alle 13.15 e dalle 16 alle 16.30).

Inoltre, per consentire la prosecuzione dei lavori edili in uno stabile, dalle ore 8 di sabato 9 alle ore 19 di sabato 16 aprile, in piazzale Velleia, nel tratto di pista ciclabile in prossimità del civico 5, è istituito il divieto di circolazione.