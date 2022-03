Si comunica che, per consentire l’effettuazione di lavori edili in uno stabile in fase di ristrutturazione, dalle ore 7 alle ore 13 di martedì 15 marzo, in via San Marco, nel tratto compreso tra via Mandelli e vicolo Borghi, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e quello di circolazione.