Presenza dello psicologo nelle scuole, Raimondi: “Necessario per creare un contesto più sano” – AUDIO

Presenza dello psicologo nelle scuole, Raimondi: “E’ una figura necessaria per creare un contesto più sano”. Lo ha detto a Radio Sound il Presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna. Sul tema è intervenuto, dopo l’ennesimo caso di un’aggressione a un’insegnante, anche il Ministro dell’Istruzione dicendo che bisogna riflettere attentamente sull’introduzione dello psicologo a scuola.

E’ ora di agire – commenta Gabriele Raimondi – perché la scuola è diventato un mondo vissuto con ansia, difficoltà e tensione. In un recente sondaggio regionale il 75% dei ragazzi segnala l’ansia come prima emozione vissuta a scuola, seguita dalla noia. Allora abbiamo bisogno di lavorare per creare un contesto più sano, più capace di valorizzare le competenze e non alimentare il disagio. Per questo serve la presenza di uno psicologo e non solo nelle situazioni di emergenza, ma soprattutto per creare contesti più piacevoli. Serve una scuola che lavori sul benessere per i giovani.

Una figura professionale con compiti precisi

Non si dovrebbero aspettare sempre le tragedie per intervenire. Nelle scuole è necessaria la figura professionale dello psicologo a supporto di studenti, insegnanti, personale non docente e genitori. Abbiamo bisogno di insegnanti preparati, di psicologi preparati, di educatori e pedagogisti preparati che interagiscano fra di loro al meglio.

Non si può chiedere all’insegnante di fare anche lo psicologo

Infatti spesso ai professori viene chiesto di assumere ruoli che vanno al di là delle loro competenze professionali. Hanno comunque il compito fondamentale di cogliere i segnali del disagio perché sono a stretto contatto con gli studenti e sono il loro punto di riferimento, ma dobbiamo integrare le competenze. Inoltre va superata l’idea dello psicologia scolastica connessa alla terapia, questa è solo una parte di intervento. Fare sistema è il modo migliore per dare risposte alle esigenze della scuola.

Presenza dello psicologo nelle scuole: AUDIO intervista

Il sito dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna.