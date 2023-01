Installazione di Public Art “ Emilio Isgrò  Les trombèe” di Alberto Esse il 14 gennaio in via San Siro

Sabato 14 gennaio 2023 alle ore 17 in via San Siro è in programma la presentazione dell’installazione di Public Art “ Emilio Isgrò Les trombèe” che rientra nel progetto di Alberto Esse “Appropriazioni – grandi artisti nello spazio pubblico”. Un’iniziativa che negli anni ha portato a Piacenza in forma di falsi originali importanti artisti quali Mimmo Rotella, Claes Oldemburg, Cesar, Banski, Alberto Burri ed ora Emilio Isgrò come dono alla Città

Sono opere che si appropriano di brani della città attribuendoli a artisti noti e che nonostante il falso dichiarato spesso non sono distinguibili formalmente dagli originali creando per il cittadino fruitore una situazione di ambiguità e di rimando tra falso e vero che ritroviamo spesso nell’arte e che è di stimolo al giudizio critico ed all’approfondimento sugli artisti in questione.

Nel 2002 “Rotella – la forza della scrittura in Corso Vittorio Emanuele

Nel 2006 “Oldemburg ed il suo Bonsai” in Piazza S. Antonino,

nel 2011 “Cesar in via Pozzo”

nel 2012 “Banski biciclette a mano” in Via Colombo

nel 2016 “Alberto Burri – il grande muro” in Via Colombo

nel 2023 “Emilio Isgrò – Les trombèe” in Via S. Siro