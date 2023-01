Punti di vista: “Buon pari. Cesarini ancora al centro del progetto?”. L’analisi di Amorini dopo Albinoleffe-Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Un pari di sostanza: nel primo tempo il Piacenza inizia bene, gioca con coraggio e va meritatamente in vantaggio con Cesarini. Poi, però, commette l’errore di abbassarsi e subisce il pari dell’Albinoleffe. Da lì torna subito a giocare e a schiacciare l’avversario, ma non crea grosse occasioni. Nella ripresa invece il ritmo è nettamente più basso: i biancorossi tentano di segnare, ma i padroni di casa non subiscono più di tanto.

La chiosa per Cesarini

Gli arrivi di Plescia e di Luppi hanno messo in discussione il suo ruolo di giocatore cardine per la fase offensiva. Insomma, quello che dovrebbe essere uno stimolo, per lui potrebbe rappresentare un problema. Riuscirà ad assimilare questo nuovo status quo?

I punti di vista sul Piacenza calcio in formato video