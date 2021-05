È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio

Si chiude con una vittoria di prestigio un campionato con vede il Piacenza calcio finire al 12esimo posto con ben 18 punti di vantaggio dalla penultima. Numeri che rappresentano un miracolo sportivo in gran parte figlio di Scazzola, che a questo punto non può che entrare di diritto tra gli allenatori più determinanti della storia biancorossa. Un allenatore che deve rappresentare il primo mattone per la ricostruzione di un futuro con obiettivi diversi rispetto a quelli attuali. Le prossime settimane saranno quindi importanti per capire come organizzare il futuro. Il progetto di quest’estate ha subito una correzione importante e decisiva, e quest’annata di alti e bassi ha rappresentato per i soci un’esperienza che vale più di qualsiasi Master.

Un consiglio

Da parte nostra un solo consiglio; una società sportiva difficilmente può programmare presente e futuro senza un direttore sportivo. Gestione del quotidiano, confronto con lo staff tecnico e mercato sono necessità che devono essere assolutamente coperte da un addetto ai lavori. Averlo o non averlo darà un chiaro segnale del futuro biancorosso.

