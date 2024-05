Punti di vista: “Nessun miracolo. Ripartiamo da Rossini-De Vitis”. L’analisi di Amorini dopo Varesina-Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Nessun miracolo, il Piacenza calcio rimane in serie D. Ancora una volta, come l’anno scorso, paga un inizio molto complicato con scelte tecniche sbagliate, che ci hanno impedito di vincere un campionato pur essendo i più forti. Dalla dodicesima partita, con la promozione di De Vitis come direttore tecnico e Rossini come allenatore, la squadra ha iniziato un percorso molto virtuoso, con una media punti che l’avrebbe portato in carrozza a vincere il campionato.

La differenza tra vincere e no, spesso dipende dalla scelta degli uomini giusti o sbagliati. Ecco, quello che ci aspettiamo adesso dai soci è la conferma del duo De Vitis-Rossini e di gran parte della squadra. Una stagione si può sbagliare, ma cannare la prossima in serie D sarebbe drammatico. La chiosa finale è per i tifosi, che hanno applaudito una squadra che non ha vinto il campionato. Scelta tutt’altro che banale.

I punti di vista di Andrea Amorini in formato video