Punti di vista: “Un pareggio robusto per i biancorossi”. L’analisi di Amorini dopo Pro Palazzolo-Piacenza – AUDIO

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Un pari robusto: così definisco il match del Piacenza contro il Palazzolo in un pomeriggio reso complicato dagli avversari, dal campo e dalle assenze improvvise di Gerbaudo e Andreoli.

In mezzo ci sono Bachini e Artioli, rientra titolare Kernezo. La gara è completamente diversa da Arconate, con il Piacenza calcio che subisce la corsa e la fisicità del Palazzolo. A centrocampo hanno un uomo in più e riescono ad impedirci la partenza dal basso. Loro sono pericolosi sulle mischie, noi in ripartenza. Nella ripresa dentro subito Corradi per Artioli, che accusa un problemino.

Il Piacenza si mette nella loro metà campo, ma non riesce a costruire vere e proprie occasioni. Loro con i cambi ritornano ad avere intensità, noi invece no. In ogni caso è un pari importante prima di un trittico trabocchetto che si chiama Legnano, Crema e Ponte San Pietro.

