Punti di vista: “Vittoria pesante, tifosi fondamentali”. L’analisi di Amorini dopo Crema-Piacenza – AUDIO

Una vittoria pesantissima in uno stadio che l’anno scorso ci ha costretti alla serie D e che oggi ci ha portato in vetta della classifica. Una vittoria sofferta come ci aspettavamo, con un Piacenza – e qui ci differenziamo dal giudizio di mister Rossini – che nel primo tempo ha giocato un calcio troppo compassato e con un poca qualità offensiva.

L’entrata in campo di Zini per Gerbaudo ha permesso alla squadra di essere più pericolosa nelle due dimensioni di destra e sinistra. Fondamentale Recino per sbloccare la partita e indirizzare il match. Il Crema era pericoloso solo con palloni buttati in area, mentre i biancorossi hanno avuto più occasioni per il raddoppio.

Strada in discesa? Per nulla, domenica il match contro il il fanalino Ponte san Pietro contiene mille insidie, ma questa squadra dovrà riuscire a superarle anche con filo di turnover. La chiosa finale è per la festa della squadra con i tanti piacentini presenti a Crema: da qui alla fine saranno 7 finali che di fatto giocheremo sempre in casa… Una grande spinta ma sempre con la convinzione ferrea che il più è ancora tutto da fare.

