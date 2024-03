“Le quattro stagioni di Vivaldi come non ve le hanno mai raccontate”, al Teatro Verdi di Fiorenzuola il 22 marzo

“Le quattro stagioni di Vivaldi come non ve le hanno mai raccontate”: l’evento, organizzato dalla scuola di musica “Mario Mangia” di Fiorenzuola d’Arda e patrocinato dall’Amministrazione comunale, è in programma venerdì 22 marzo, alle 21.00, nel teatro “Giuseppe Verdi” di Fiorenzuola d’Arda.

A presentarlo, sono intervenuti il Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi; l’Assessore comunale alla cultura, Massimiliano Morganti, e il Direttore della stessa scuola di musica, Luigi Del Matti, alla presenza del Vicesindaco Paola Pizzelli e dell’Assessore Franco Brauner.

IL PROGRAMMA DEL CONCERTO E I MUSICISTI IN SCENA



“L’esecuzione di un vero capolavoro musicale come “Le quattro stagioni” di Vivaldi – ha spiegato Luigi Del Matti – verrà preceduta da letture tratte da romanzi e lettere collegate alla natura e all’arte, e da testi originali della scrittrice ed autrice Federika Brivio, accompagnati dall’esecuzione delle stagioni “rivisitate” in chiave new age e moderna, mediante l’utilizzo di strumentazione elettrica: verranno quindi letti i sonetti originali di Vivaldi, dove vengono spiegati i momenti di vita e natura musicalmente rappresentati dallo stesso compositore. Infine ci sarà l’esecuzione integrale delle “Quattro stagioni”, accompagnata dalla lettura dei sonetti originali”.

La serata vedrà la presenza dei musicisti, di notevole caratura artistica, dell’orchestra “Infonote Ensemble”: saranno sul palco del “Verdi”, nel dettaglio, Serafino Tedesi come violino solista, Igor Della Corte, Paolo Costanzo al violino; Yana Prakudovich alla viola; Andrea Anzalone al violoncello; Alberto Lo Gatto al contrabbasso e Silvia Sesenna al clavicembalo.

“La serata – ha concluso Del Matti – si inserisce all’interno della mini-rassegna musicale nel teatro fiorenzuolano, organizzata dalla nostra scuola e che ha compreso, lo scorso 9 marzo, lo show “Beatles vs Rolling Stones”, per concludersi, il prossimo 20 aprile, con un concerto del corpo musicale “Isacco Del Val Carlo Pegorini” di Pontenure e del coro “InCanto libero” di Piacenza, a favore della struttura sanitaria residenziale piacentina “Casa di Iris””.

Parola quindi al Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi, e all’Assessore comunale alla cultura, Massimiliano Morganti: “Siamo soddisfatti di questa iniziativa e dell’attività promossa dalla scuola di musica “Mangia”, che oltre a fare formazione per i ragazzi manifesta il proprio impegno a favore della cittadinanza mediante la promozione e l’organizzazione di rilevanti appuntamenti e attività culturali, come questo suggestivo concerto con cui una delle opere più celebri nel panorama musicale nazionale verrà proposta, in chiave rivisitata, al pubblico di Fiorenzuola d’Arda”.

LA PREVENDITA DEI BIGLIETTI

Il costo dei biglietti è di 15 euro per la platea, 10 euro per palchi e loggione; i biglietti sono in vendita presso l’ufficio del teatro “Verdi”, aperto dal martedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e venerdì 22 marzo dalle 19.