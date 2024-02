Biglietti omaggio Queen Mania Rhapsody. Al Teatro Politeama di Piacenza il 1 marzo

Radio Sound e Piacenza24 sono lieti di invitarvi allo spettacolo Queen Mania Rhapsody in programma venerdì 1 marzo al Teatro Politeama di Piacenza.

Il Teatro Politeama di Piacenza si raggiunge facilmente in 10 minuti dal casello autostradale di Piacenza.

Queen Mania Rhapsody – Biglietti omaggio

Queen Mania Rhapsody

la favola musicale dei Queen e di Freddy Mercury

Teatro Politeama di Piacenza

venerdì 1 marzo 2024 – ore 21:00

Per aggiudicarti il tuo biglietto omaggio invia un SMS o WhatsApp con scritto QUEEN+ il tuo nome e cognome al 333 75 75 246

I fortunati saranno richiamati.

Queen Mania Rhapsody a Piacenza

Una favola quella di Freddie e dei Queen fatta rivivere dalla penna di uno dei più prestigiosi autori italiani, Francesco Freyrie.

Uno spettacolo nello spettacolo dove VIDEO, MUSICA e FAVOLA si intrecciano in un crescendo di emozioni, dagli esordi ad A Night at the Opera, dal Live Aid a Wembley.

Con la regia di Daniele Sala per rivivere sul palco la leggenda di una band che ha scritto la storia…del Rock e non solo. Con un contributo straordinario di KATIA RICCIARELLI.

QUEEN RHAPSODY – “Is this the real life? Is this just fantasy?”

“E’ vita reale o è fantasia?” Comincia così la canzone manifesto dei Queen, l’azzardo più incredibile della storia della musica rock. C’è dentro di tutto, schegge di hard-rock, pop, glam, l’opera lirica, il settecento, la teatralità, le ansie esistenziali dell’uomo, i reietti, gli dei e gli inferi.

Eppure dopo 43 anni dalla sua pubblicazione, nessuno è ancora riuscito a svelare il segreto del suo significato e a comprenderne appieno i meccanismi del suo successo. Più che una canzone è un mostro, una specie di Frankenstein creato e cantato da un brutto anatroccolo che si era trasformato in un dio e suonata con una chitarra eccezionale, scolpita nella trave di un caminetto, proprio come era successo a Pinocchio.

Forse il segreto dei Queen è proprio questo: aver giocato a tenere i piedi in due staffe, uno sulla terra e l’altro nel mondo delle favole.

Non ci sono messaggi sociali nelle loro canzoni eppure ancora oggi sono potenti, affascinanti, credibili, per nulla superati dalla realtà. La loro arte è sempre stata la messa in scena di una favola… romantica, malinconica, ironica, straziante, gioiosa, sensuale e trasgressiva.

Per comprenderli non serve la ragione, bisogna solo arrendersi alla loro straordinaria capacità di affabulare… dai dischi, ai live, alle loro vite, in particolare quella di Freddie.

Un nuovo spettacolo in cui la musica, le fascinazione visive, la narrazione (sotto la regia di Daniele Sala) convivono in una formula più teatrale, una vera rapsodia pop abitata da gatti, brutti anatroccoli, chitarre fatate, regine viziate e uno scrigno di canzoni che spaccano il cuore ad ogni nota, regalandoci l’illusione di poter “vivere per sempre”.

Per l’acquisto dei biglietti

