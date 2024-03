Questura di Piacenza Passaporti nuova procedura di richiesta, attivata l’agenda prioritaria

Questura di Piacenza, a seguito dell’iniziativa varata dal Ministero dell’Interno, ha avviato una nuova procedura per la richiesta del Passaporto, prevedendo accanto all’agenda ordinaria una seconda Agenda Priotitaria.

Questura di Piacenza nuovo canale di prenotazione passaporti

Tale nuovo canale di prenotazione, disponibile sulla piattaforma della Polizia di Stato offre al cittadino, che abbia la necessità di ottenere il passaporto entro 30 giorni per viaggi connessi a motivi di lavoro, studio, turismo o salute, la possibilità di richiedere un appuntamento prioritario , messo a disposizione per le successive 2 settimane, tale da consentirgli di ricevere il documento di viaggio in tempi compatibili con le sue esigenze.

La procedura

Richiesto l’appuntamento, il cittadino dovrà presentarsi nel giorno e nell’orario indicati presso l’Ufficio Passaporti, portando con sé anche la documentazione attestante l’esigenza di rilascio del passaporto in via prioritaria. Per quanto riguarda le consegne sarà cura dell’ufficio inviare una mail all’utente per informarlo che il suo passaporto è pronto per il ritiro, contenente gli orari e giorni dedicati alla consegna dei documenti per l’espatrio.