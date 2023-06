Parte da San Nazzaro il 4 giugno il Raid Motonautico Internazionale Pavia Venezia

Raid Motonautico Internazionale Pavia Venezia, la Partenza da San Nazzaro (Pc) il 4 giugno

Parte anche quest’anno dal piacentino da San Nazzaro, la 70° edizione del Raid Motonautico Internazionale Pavia Venezia, in programma domenica 4 giugno 2023 dalle ore 7.00.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Motonautica Pavia in collaborazione con L’Associazione Motonautica Venezia e l’Associazione Motonautica San Nazzaro, sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica.

Tra gli organizzatori della partenza dal piacentino, il più volte campione di motonautica Alex Cremona

“La Motonautica San Nazzaro non si ferma nemmeno in questo 2023. Siamo in attesa di poter ufficializzare l’evento che organizziamo abitualmente, ma dobbiamo ancora conoscere la tipologia di gara. Non ci sarà la Formula 1, ma dovremmo ufficializzare a breve una prova della Formula 2. Si tratta di una competizione, anche in questo caso, molto prestigiosa quindi in tema di eventi nel piacentino rimaniamo sempre ad alti livelli”.

“Questo fine settimana – prosegue Cremona – gli oltre 100 partecipanti al Raid Motonautico partono tutti da San Nazzaro. Gli scafi giungono nel piacentino da Pavia, ma questo tratto di gara però viene azzerato. Tra i presenti Guido Cappellini con il Team Principal dell’Abu Dhabi Team con uno scafo di Formula 1 di ultima generazione, dotati di un motore a 4 tempi già utilizzato, con poca fortuna, due anni fa.

Siamo carichi – conclude Alex – per poter accogliere al massimo questa manifestazione. San Nazzaro rimane sempre al centro di questo grande sport mantenendo alto il livello e l’attenzione dando lustro al nostro territorio”.

Informazioni

Anche quest’anno sarà possibile seguire in tempo reale i concorrenti del Raid Pavia-Venezia a questo link: https://www.seguimi.live/it/70-raid-pavia-venezia-2023

La piattaforma funziona su PC, MAC, Smart-TV, tablet e telefono: basta aprire il link qui sopra per visualizzare la mappa interattiva. Una volta aperta non serve aggiornarla di continuo, ma lo farà in automatico ogni 30 secondi circa mostrando la posizione, l’ultima velocità rilevata ed alcuni dettagli del dispositivo.

Il sito della Federazione.