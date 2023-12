Real Calepina – Piacenza LIVE dalle 14:30

Piacenza pronto a tornare in campo sabato 16 Dicembre contro la Real Calepina alle 14:30.

I biancorossi vengono da una vittoria casalinga per 1-0 contro la Castellanzese che ha sancito il sesto risultato utile consecutivo per il Piacenza e confermato l’imbattibilità di mister Rossini: il tecnico piacentino, infatti, non ha ancora subito nessuna sconfitta da quando ha sostituito Maccarone sulla panchina del Piacenza, conquistando 4 vittorie e 2 pareggi nelle 6 gare disputate da C.T. biancorosso.

La gara con la Real Calepina, attualmente al tredicesimo posto in classifica, può essere l’occasione per guadagnare 3 punti importantissimi in vista dell’imminente sosta invernale.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Moro; Iob, Del Dotto, Silva, Artioli, Bassanini, Corradi , Andreoli, Ndoye, D’Agostino, Recino. All Rossini.

Il prepartita