Regali di Natale e outfit perfetto per le feste, oltre 50 banchi dei Mercanti di Qualità presenti il 19 dicembre sul Pubblico Passeggio. Torna a Piacenza l’ampia scelta del made in Italy tra accessori moda, intimo, artigianato, abbigliamento firmato, oggettistica, enogastronomia. Inoltre fiori e piante, calzature, biancheria e tanti prodotti selezionati!

I banchi dei Mercanti di Qualità a Piacenza

Quello sul Facsal di domenica 19 dicembre sarà l’ultimo appuntamento del 2021 con i Mercanti di Qualità. In particolare un’occasione perfetta per acquistare gli ultimi regali di Natale, per completare gli addobbi e per scambiarsi gli auguri in un’atmosfera serena e carica di allegria.

L’organizzazione ricorda che in accordo con la legge in vigore e per la vostra sicurezza è richiesto il possesso del green pass.

Informazioni

Facebook Mercanti di Qualità Piacenza