Regole e locali, incontro a Unione Commercianti: “Fondamentale la serena collaborazione tra controllati e controllori” – AUDIO

Per chi gestisce un locale sono sempre numerose le regole da rispettare, e di conseguenza è sempre troppo semplice incappare in sanzioni dovute a irregolarità burocratiche. Proprio per questo FIPE Unione Commercianti ha organizzato l’incontro “IL MONDO DELLE SANZIONI … se le conosci le eviti”, aperto agli iscritti all’associazione. Era presente anche il presidente nazionale di FIPE, Lino Stoppani.

“Questa iniziativa serve per far crescere la diligenza verso gli adempimenti di natura fiscale, amministrativa, legati al lavoro e ai diritti d’autore. Dall’altra l’obiettivo è far crescere la consapevolezza e la collaborazione con gli organi di vigilanza. Perché nel momento in cui le norme sono correttamente applicate si ripristina il principio di libera concorrenza all’interno del detto “stesso mercato e stesse regole” e si cresce anche a livello di reputazione”.

Alle regole si lega il tema della burocrazia.

“La burocrazia è uno dei grandi problemi di questo paese, i progetti di semplificazione e di semplificazione dei vincoli di carattere amministrativo sono la priorità. Nella misura in cui ritardiamo su questi aspetti, paghiamo gli handicap di produttività e di efficienza. Semplificare è anche un obiettivo delle pubbliche amministrazioni e queste occasioni spero servano anche a integrare i buoni rapporti tra controllati e controllori”.