Rialzi dei tassi, Rolleri (Confindustria Piacenza): “Preoccupante, siamo sulla strada della recessione” – AUDIO

Rialzi dei tassi della Bce, Rolleri (Confindustria Piacenza): “E’ una situazione preoccupante, siamo sulla pericolosa strada della recessione”. La ripresa economica rischia di essere compromessa dal continuo aumento dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea. Sta provocando malumori la scelta della BCE motivata per contrastare un’inflazione che comunque, seppur lentamente, in Italia sta scendendo. Infatti i dati italiani parlano di una tendenza al ribasso a maggio (+7,6% annuo, da +8,2%). Inoltre l’inflazione continua a rallentare a giugno, mentre registra un aumento del 6,4% su base annua dopo il 7,6% di maggio. Secondo l’Istat l’indice dei prezzi al consumo mostra una netta decelerazione, in un quadro di stabilità dei prezzi sul piano congiunturale. Il rallentamento dell’inflazione continua a essere fortemente influenzato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici.

Ormai l’aumento del tasso d’interessi arriva puntualmente ogni mese – spiega il Presidente di Confindustria Piacenza Francesco Rolleri – quindi si vuole puntare a una recessione di fatto. La Germania è all’interno di una recessione tecnica e noi ci arriveremo a breve. Siamo davvero molto preoccupati perché dal momento che si arriverà a una recessione poi andare a far ripartire l’economia sarà veramente complicato. Non si tratta di pochi mesi ma di un periodo più lungo, anche anni. Non capisco questa ostinazione da parte dell’istituto Centrale Europeo.

Non è questo il metodo per combattere l’inflazione

Tra l’altro l’inflazione grazie alla riduzione dell’emergenza energetica sta scendendo, con un percorso costante, per cui non capiamo il perché di questo continuare ad accanirsi sul mondo dei privati e delle imprese, pre questa paura quasi patologica dell’inflazione.

Personalmente che idea si è fatto?

L’inflazione viene considerata come il peggiore dei mali e la sua riduzione è vista come attività prioritaria rispetto alla certezza di andare in recessione. Qui si sta facendo di tutto per far andare l’economia in recessione.

Le imprese vengono già da anni difficili

Dal Covid in poi c’è stata tutta una attività straordinaria che abbiamo dovuto portare avanti. Questa dei tassi rischia di andare a raffreddare l’economia per un lungo periodo. La speranza è che ci sia un ripensamento almeno interrompendo la crescita dei tassi.

Rialzi dei tassi, Rolleri (Confindustria Piacenza): AUDIO intervista

I rialzi dei tassi creano problemi al mattone.