Riapre la “Salita al Pordenone”, prime visite fino al 7 gennaio 2024

Sabato 30 dicembre alle ore 16:00 tornerà ad aprirsi al pubblico uno dei luoghi più amati dai piacentini: la cupola della Basilica di Santa Maria di Campagna dipinta dal Pordenone nel XVI secolo sarà infatti nuovamente raggiungibile tramite il “Camminamento degli Artisti” per osservare da vicino gli affreschi, passeggiando lungo la galleria circolare che permette anche di godere di suggestive vedute sul panorama della città.

La Salita – restaurata nel 2018 dalla Banca di Piacenza secondo le indicazioni della Soprintendenza – grazie al Comune di Piacenza, alla Banca di Piacenza e ai Frati francescani del Santuario (di cui si ringrazia in particolare il rettore Padre Adriano Busatto) sarà stabilmente visitabile ogni fine settimana con due salite accompagnate alle ore 16:00 e alle ore 17:00.

Il personale addetto a back-office, front office e accompagnamento culturale appartiene a CoolTour, che già gestisce Kronos – Museo della Cattedrale con la salita alla Cupola del Guercino.

Le prime date fissate sono quella del 30 dicembre 2023, del 1 gennaio e del 6 e 7 gennaio 2024.

Il protocollo d’intesa siglato lo scorso novembre tra Comune di Piacenza, Diocesi di Piacenza-Bobbio e Banca di Piacenza per la promozione congiunta della salita alle cupole

permette la grande novità, in ottica di sinergia per la valorizzazione turistica attraverso l’offerta culturale: sarà infatti possibile acquistare un biglietto cumulativo – valido fino a giugno – per la salita alla cupola del Guercino (Cattedrale) e per la salita alla cupola del Pordenone (Santa Maria di Campagna).

Ognuna delle due biglietterie potrà emettere prenotazioni e biglietti per l’altro luogo di visita, oltre al biglietto cumulativo. Il servizio di back office è attivo tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00.