Torna RicibiAMO il 6 febbraio, il contest delle ricette antispreco all’Università Cattolica di Piacenza

Martedì 6 febbraio andrà in scena la fase conclusiva del concorso Miglior Ricetta RicibiAMO, con la gara tra i piatti ‘sostenibili’ che saranno giudicati da una giuria di esperti del settore, tra cui lo chef Filippo Sinisgalli.

L’evento si terrà a partire dalle 9.30 presso gli spazi dell’auditorium G. Mazzocchi del Campus piacentino dell’Università Cattolica.

RicibiAMO il 6 febbraio

Giunto alla sesta edizione, il progetto intende diffondere buone pratiche di sostenibilità alimentare attraverso la raccolta di ricette antispreco, che prestino attenzione alla scelta degli ingredienti, al metodo di lavorazione e alla valorizzazione delle unicità del territorio.

Il contest offrirà anche l’occasione per celebrare la 11^ giornata nazionale per la prevenzione degli sprechi alimentari “Make the difference. Stop #foodwaste”, proiettata verso il traguardo sempre più imminente del 2030, quindi verso il confronto con lo stato di attuazione degli Obiettivi di sostenibilità fissati dall’Agenda delle Nazioni Unite.

Con il contest RicibiAMO si intende dare un contributo alla lotta agli sprechi alimentari, migliorando la consapevolezza alimentare, il valore del cibo e favorendo la creatività in cucina di esperti e appassionati di cucina. Scopo ultimo è inoltre promuovere un utilizzo virtuoso delle risorse in pieno spirito sostenibile

Tre le categorie di partecipanti in gara

• futuri giovani chef, a cui hanno aderito gli studenti degli Istituti Alberghieri e della

Scuola Professionale Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia-Romagna (IAL) in

singolo o in brigate di massimo 3 persone;

• chef professionisti, a cui hanno aderito operatori del mondo della ristorazione;

• chef di casa, a cui hanno aderito diversi appassionati di cucina che non rientrano nelle precedenti categorie.

A gareggiare il 6 febbraio saranno le proposte migliori, selezionate sia per votazione popolare sui canali social dedicati al concorso (Facebook e Instagram) che tramite la valutazione di esperti della giuria che accompagnerà la manifestazione del 6 Febbraio.

Alla premiazione seguirà un brindisi sostenibile realizzato in collaborazione con il campus agroalimentare Raineri Marcora di Piacenza.