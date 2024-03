Piano per la riduzione delle liste d’attesa, Stragliati (Lega): “Quando la presentazione?”

“Definire le date per la presentazione all’Assemblea legislativa del Piano per la riduzione delle liste di attesa in sanità”. A porre il quesito è la Lega con un atto ispettivo a prima firma Daniele Marchetti e sottoscritto anche dai colleghi Fabio Bergamini e Valentina Stragliati.

Nel ricordare “la legge nazionale del 2023 che prevedeva il rifinanziamento dei piani operativi per l’abbattimento delle liste di attesa, per cui le Regioni potevano utilizzare una quota non superiore allo 0,4% del livello di finanziamento indistinto per un ammontare massimo nell’anno 2024 di 520 milioni di euro”, Marchetti sottolinea anche le dichiarazioni dello scorso febbraio del Presidente Bonaccini e dell’Assessore Donini sull’imminente presentazione del piano per abbattere le attese.

Rimarcando quanto le liste sanitarie “continuino a rappresentare un grave problema per la

popolazione, a causa dei tempi biblici di attesa e delle agende spesso chiuse per molte prestazioni sanitarie”, i leghisti auspicano un coinvolgimento dell’Assemblea legislativa, e in particolare della Commissione Sanità, e chiedono quando “si intende presentare all’Assemblea le linee di indirizzo da presentare alle Aziende sanitarie e il Piano vero e proprio per la riduzione delle liste di attesa”.