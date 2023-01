Rincari, Baldini (Cgil): “Pensionati che chiedono aiuto per pagare le bollette e per mangiare, è la prima volta che trovo questa situazione a Piacenza – AUDIO

Rincari, Baldini (Cgil): “I pensionati ci chiedono aiuto per pagare le bollette e mangiare, è la prima volta che trovo questa situazione a Piacenza. Lo ha detto a Radio Sound il sindacalista rieletto recentemente al vertice dello Spi, il sindacato pensionati della Cgil del nostro territorio. L’elezione è arrivata al termine dei lavori del 21esimo Congresso provinciale dello Spi Cgil di Piacenza.

Per la prima volta da quando sono tornato a Piacenza 8 anni fa – commenta Luigino Baldini – sono cominciate ad arrivare persone a chiederci aiuti economici. Non era mai successo. Quello che sta arrivando è un dramma vero, perché mediamente le pensioni hanno un valore lordo di 1200 euro al mese, quindi in tasca al netto rimangono circa 900 euro. Se gli anziani perdono 90 euro al mese di possibilità di acquisto non so come faranno. In particolare pensando chi già adesso deve scegliere se mangiare o pagare riscaldamento ed energia elettrica.

Come agire?

Stiamo cercando di mobilitare gli enti locali perché sarà una situazione drammatica. E ricordiamo che sto parlando di anziani in buona salute, se poi ci sono anche dei problemi di sanità possiamo immaginare dove rischiamo di finire. Un problema enorme, non solo gli anziani, ma anche per le loro famiglie.

Rincari, Baldini: AUDIO intervista al Segretario SPI CGIL Piacenza